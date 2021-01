Perceraian Tak Membuat Anak Gagal, Deddy Corbuzier Membuktikannya

TEMPO.CO, Jakarta - Deddy Corbuzier ungkapkan rasa bahagianya karena sang putra Azka Corbuzier lulus SMP. Yang lebih membanggakan lagi, Azka menjadi lulusan terbaik.

Dalam unggahannya di Instagram, Deddy Corbuzier menyindir mereka yang membatasi Azka dengan label-label seperti broken home dan disleksia.

"Pelajar dengan LULUSAN TERBAIK! So who said Broken Home is a broken Kid? Dari semua anak yang Lulus ke SMP he Got the Best student award!! Yes. THE BEST. Broken Home u said.. Dislexian u said... Champion I said. Congrats @azkacorbuzier u never fail to amaze me. Again... And again. - A Proud Father," tulis Deddy.

Baca juga:

Kate Spade: dari Kacamata Proto, Senyum Ganjil dan Valentine

Ini Peran Meghan Markle pada Kesehatan Pangeran Harry

Demi iktikaf Para Pencari Malam Lailatul Qadar, Masjid Berhias

Pesan ini ditulis Deddy dengan mengunggah foto kebersamaannya bersama Azka dan mantan istrinya, Kalina Oktarani.

Foto yang sama juga diunggah Azka di Instagram miliknya. Azka bercerita sempat cemas ketika duduk di bangku kelas 6.

"Di awal kelas 6 saya takut dan cemas karena ada kemungkinan bahwa saya tidak bisa lulus, dan di penghujung kelas 6 saya lulus dan mendapat sertifikat sebagai salah satu siswa terbaik," tulis Azka dalam bahasa Inggris.

Unggahan Deddy dan Azka ini dipenuhi ucapan selamat dari netizen. Tak sedikit yang memuji Deddy Corbuzier dan Kalina yang terlihat kompak mendampingi Azka.

"Keluarga terinspirasi, walaupun udh tidak bersama lagi. Tapi masih tetap akur dan mendidik anak dengan baik. Congratulation @azka," tulis netizen.

"Biar pun mak bapak divorce tpi ya gimana mak bapak nya hebat2 ngegedein anak.. Salut sma om buzer [Deddy Corbuzier]," timpal netizen lain.