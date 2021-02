Big Bad Wolf, Ada Diskon Ekstra 20 Persen buat Guru dan Pelajar

TEMPO.CO, Jakarta - Bazar buku Big Bad Wolf 2020 hadir kembali untuk kelima kalinya pada 6-16 Maret 2020. Bertempat di ICE BSD Hall 7 hingga 10, Tangerang, acara tersebut membawa jutaan buku dengan penawaran diskon yang menggiurkan.

Untuk semua buku impor, mereka bahkan menyebut memberi potongan harga 60-80 persen. Pertama kalinya PT. Jaya Ritel Indonesia memberikan diskon 20 persen tambahan bagi guru, dosen, dan pelajar, khususnya bagi seluruh jenis buku fiksi yang dijual.

“Kami menyadari pentingnya mengenalkan budaya membaca sejak dini serta memberikan akses buku-buku yang baik, berkualitas, serta terjangkau kepada para pendidik dan peserta didik. Ketiganya cukup menunjukkan kartu pelajar atau kartu identitas guru atau dosen saat melakukan pembayaran di kasir untuk menikmati diskon,” kata penyelenggara Uli Silalahi.

Selain adanya diskon-diskon tambahan, keseruan lain juga turut dihadirkan, termasuk kesempatan menyaksikan penampilan karakter Alif dan Sofia, serta mengikuti aktivitas mewarnai pada tanggal 6, 7 dan 8 Maret 2020. Berbagai buku kelas dunia juga akan disuguhkan mulai dari buku fiksi, nonfiksi, hingga buku anak-anak.

Buku anak yang paling diminati dengan Augmented Reality (AR) atau buku ajaib. Buku ajaib ini terdiri dari 17 judul dengan empat kejutan judul baru di Bazar Buku Big Bad Wolf 2020, yaitu ABC Fun With Mickey, Counting Fun With Mickey, Disney Frozen: A Sleepover Party, dan Disney Winnie the Pooh Fun With First Words.

“Ini hanya bisa didapatkan secara eksklusif di Bazar Buku Big Bad Wolf,” katanya.

Bagi pengunjung yang ingin santai sejenak karena lelah seharian berburu buku, ada pula pusat jajan di dalam area bazar.