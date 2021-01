Fakta! 6 Solusi Gangguan Libido

INFO GAYA -Pandemi Covid-19 memengaruhi setiap area kehidupan termasuk juga hasrat seksual. Jika pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Tidak perlu khawatir, atasi dengan enam solusi berikut!

Meskipun libido atau hasrat seks rendah dapat disebabkan oleh berbagai masalah pribadi dan kesehatan, fakta bahwa kita hidup dalam trauma medis kolektif, hanya satu alasan mengapa libido menanggung akibatnya.

Hasil awal dari Collaborative Outcome Study on Health and Functioning During Infection Times (COH-FIT), sebuah survei internasional berkelanjutan terhadap 3.000 orang Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengukur kesehatan mental selama pandemi, menemukan bahwa kebanyakan orang tidak beralih ke seks untuk membantu mengatasi stres dan kecemasan terkait dengan pandemi Covid-19.

Studi lain terhadap 459 orang di Cina, yang diterbitkan pada bulan Juli 2020, di The Journal of Sexual Medicine, menemukan satu dari empat orang mengalami penurunan hasrat seksual terkait pandemi Covid-19 saat puncak lockdown pada bulan Maret 2020. Sekitar 37 persen peserta melaporkan penurunan frekuensi seksual dan 32 persen pria melaporkan kepuasan seksual yang lebih rendah.

Mengapa pandemi dapat memengaruhi libido Anda? Ian Kerner, terapis pernikahan dan keluarga serta terapis seks berlisensi di New York City, melihat adanya penurunan dalam seks pasangan dan libido sejak dimulainya pandemi Covid-19. Menurut Kerner, penting untuk dicatat bahwa, walaupun tanpa pandemi dan konflik sosial politik, libido bervariasi sejak awal. Kerner menuturkan, beberapa hal yang menyebabkan variabilitas dalam libido Anda termasuk usia, obat-obatan, kebiasaan merokok dan minum, harga diri, citra tubuh, dan hubungan saat ini dengan pasangan seksual Anda.

Lebih jauh, terapis pernikahan dan keluarga berlisensi di Malibu, California, Alisa Ruby Bash, menyebutkan bahwa pandemi menjadi salah satu sumber stres, kecemasan dan depresi yang menyebabkan berkurangnya gairah seks Anda. Guncangan dan ketakutan di awal pandemi, perubahan kebijakan pemerintah, informasi yang beragam, serta ketidakjelasan kapan pandemi ini akan berakhir juga turut memberikan tekanan pada gairah seks.

Bash menyebutkan bahwa beberapa penyebab kecemasan yang tak kunjung reda, yaitu penyakit yang diderita, kehilangan orang yang dicintai, kekhawatiran menulari orang lain, krisis keuangan yang dialami banyak orang, kehilangan pekerjaan, pendapatan, impian seumur hidup, dan bisnis.

Bagaimana mengatasi penurunan libido? Simak beberapa cara yang dikutip dari laman medicalnewstoday.com tentang natural ways to boost libido.

Pertama adalah mengendalikan kecemasan dengan cara tidur yang baik, meluangkan waktu untuk hobi, berolahraga teratur, dan berbicara dengan terapis.

Kedua, meningkatkan kualitas hubungan yaitu dengan merencanakan kencan, melakukan aktivitas bersama di luar kamar tidur, memperbaiki komunikasi, dan meluangkan waktu yang berkualitas.

Ketiga, makanan bergizi dapat meningkatkan gairah seks dengan memperbaiki sirkulasi dan kesehatan jantung. Makanan yang kaya sayuran, rendah gula, dan tinggi protein tanpa lemak dapat membantu mencegah gangguan yang memengaruhi libido.

Keempat, berhenti merokok. Merokok memiliki dampak negatif pada sistem kardiovaskular seseorang. Kesehatan jantung yang baik tentu penting untuk mendapatkan fungsi seksual yang juga baik.

Kelima, menjaga berat badan yang ideal. Beberapa ilmuwan mengaitkan kelebihan berat badan dan obesitas dengan rendahnya gairah seks, bersama dengan faktor lain yang terkait dengan penurunan kesuburan. Ini terkait dengan faktor hormonal, seperti konsentrasi testosteron yang rendah.

Keenam, mencoba pengobatan herbal. Di area ini, tongkat ali atau pasak bumi sering disebut-sebut berkhasiat sebagai afrodisiak untuk membangkitkan atau merangsang gairah seksual dengan cara menaikkan kadar testosterone.

Kini ada HerbaPOTEN dengan kandungan tongkat ali 200 mg dalam setiap kaplet yang diproses dengan teknologi modern Advance Fractionation Technology (AFT). Penggunaan HerbaPOTEN sesuai dengan dosis anjuran membantu meningkatkan sexual desire, sexual performance, sexual satisfaction dan memelihara mood. Selain itu, tongkat ali merupakan bahan alami sehingga relatif aman digunakan jangka panjang jika dikonsumsi sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Untuk membantu memelihara stamina pria, cukup konsumsi satu kaplet HerbaPOTEN setiap harinya selama 7-14 hari untuk hasil yang optimal.

So, walaupun usia perkawinan makin bertambah dan pandemi belum juga usai, gairah dan performa seksual tetap perlu terjaga. Dengan HerbaPOTEN jadi berasa honeymoon terus bersama pasangan.(MPL/HBN/008/XII/2020)

Klik [disini] untuk membeli!