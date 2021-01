Tidak Tahu Kondisi Kesehatan Diri Bisa Jadi Faktor Orang Malas Gaya Hidup Sehat

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak alasan orang tidak menjalani gaya hidup sehat. Salah satunya adalah karena ia tidak tahu kondisi kesehatannya. "Ternyata masalah utama dalam menjalani gaya hidup sehat itu harus tahu dulu kesehatan diri sendiri," kata AIA President Director, Sainthan Satyamoorthy dalam peluncuran AIA Vitality pada 4 Januari 2021.

Menurut Sainthan, banyak orang yang tidak mengetahui kondisi gula daranya. Ada pula orang yang tidak tahu kondisi tekanan darahnya sendiri. Tanpa mengetahui kondisi tubuh, susah juga orang itu untuk memperbaiki kesehatan sendiri dengan melakukan gaya hidup sehat. "Makanya kami membantu masyarakat tahu kondisi kesehatan sendiri, tahu bagaimana meningkatkan kesehatan diri, serta melakukan gaya hidup sehat dengan cara yang menyenangkan," kata Sainthan.

Ia berharap dengan 3 kunci itu, setiap orang bisa mengubah dan membiasakan gaya hidup sehat dalam jangka waktu yang panjang. "Sehingga gaya hidup sehat bisa jadi kebiasaan hidup yang baik," kata Sainthan.

PT AIA Financial meluncurkan program AIA Vitality acara online All Well Indonesia. AIA Vitality adalah program health and wellness yang akan terhubung dengan layanan inti perlindungan jiwa AIA di Indonesia. Program AIA Vitality mencakup empat kunci pilar untuk membantu nasabah fokus dengan perjalanan mereka mewujudkan hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik: Eat Well, Move Well, Think Well dan Plan Well.

Sainthan mengatakan aplikasi AIA Vitality bisa membantu masyarakat mengetahui kadar gula darah, body mass indeks, pemeriksaan darah, serta melakukan cek laboratorium rekanan. Aplikasi ini juga bisa mengecek kebiasaan makan dan waktu istirahat seseorang.

Setelah mengetahui kondisi tubuh, aplikasi ini juga membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dengan berbagai tantangan kegiatan aktif. Lalu untuk membuat kegiatan lebih menyenangkan, masyarakat pun bisa mendapatkan poin sebagai hadiah bila sudah melakukan kegiatan gaya hidup sehat. "Poin itu nantinya bisa ditukar dengan berbagai cashback dan poin belanja makanan di Gofood atau rekanan lain. Sehingga aplikasi ini bisa lebih interaktif dengan masyarakat" kata Shaintan.

Shaintan menambahkan melalui AIA Vitality, ia ingin terlibat aktif meningkatkan kualitas hidup nasabah. "Tidak hanya membantu mereka saat menghadapi masa-masa sulit tapi juga memotivasi dan menghargai setiap perubahan kecil yang mereka lakukan untuk gaya hidup lebih sehat melalui rewards yang kami telah siapkan.” kata Sainthan

AIA Indonesia Brand Ambassador, Christian Sugiono mengatakan hadiah poin rewards membuat kegiatan olahraganya bersama istri, Titi Kamal, menjadi lebih menyenangkan. "Kita olahraganya jadi saingan banyak-banyakan poin. Jalan pagi saja kita dapat poin," katanya tertawa.

Christian setuju dengan Shainthan. Menurutnya, kemungkinan besar banyak masyarakat yang tidak tahu kondisi tubuhnya sehingga malas bergerak. "Jadi awalnya orang males-malesan olahraga karena kita pikir kita itu sehat. Tapi saat tahu kondisi kesehatan kita sendiri, kita sadar banyak yang harus diperbaiki," katanya.

Christian mengatakan setelah mengikuti AIA Vitality, ada dua hal yang berubah darinya. Pertama adalah dari segi pola makan, kedua adalah jadwal olahraga. Ia lebih teratur melakukan berbagai kegiatan olahraga. "Sehingga tidak ada lagi alasan yang bisa dilontarkan untuk malas bergerak," katanya.

AIA Global Ambassador, David Beckham, yang ikut hadir secara virtual mendukung tujuan AIA untuk membantu masyarakat di Asia Pasifik menjalani kehidupan yang lebih sehat, lebih lama, lebih baik. "Bagi kita semua, kesehatan kita dan kesehatan mereka yang kita cintai, tidak pernah lebih penting dari saat ini. Saya melihat langsung betapa pentingnya hal ini bagi teman-teman saya di Indonesia, ketika saya berada di sana saya merasa terhormat untuk meluncurkan kampanye AIA Sepak Bola Untuk Negeri dan menghadiri AIA Health Fest," katanya.

David menambahkan sejak kedatangannya ke tanah air itu, ia membantu menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak positif pada kesehatan dan kebugaran mereka. "Saya sangat menantikan untuk dapat kembali ‘secara virtual’ di Indonesia untuk mendukung peluncuran AIA Vitality, dan juga berharap untuk dapat kembali mengunjungi negeri Anda yang indah,” katanya.