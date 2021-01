7 Buah dengan Kandungan Vitamin C Berlimpah

TEMPO.CO, Jakarta - Asupan vitamin C bisa kita dapatkan dari buah-buahan. Tak perlu repot mengolahnya, cukup dikupas dan siap santap. Tubuh membutuhkan vitamin C untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak karena radikal bebas, berperan dalam pembuatan kolagen, menjaga kesehatan tulang, sendi, dan kulit, menjaga daya tahan tubuh, dan mengurangi risiko anemia.

Dosis harian vitamin C setiap individu berbeda, tergantung usia, jenis kelamin, dan kondisi masing-masing. Mengutip laman Sehatq, bayi usia 0 - 6 bulan membutuhkan 40 miligram vitamin C, anak usia 4 - 8 tahun membutuhkan 25 miligram vitamin C, remaja usia 14 - 18 tahun membutuhkan 75 miligram vitamin C untuk laki-laki, dan 65 miligram vitamin C untuk perempuan.

Perempuan dewasa atau usia 19 tahun ke atas membutuhkan 75 miligram vitamin C dan pria dewasa membutuhkan 90 miligram vitamin C setiap hari. Ibu hamil membutuhkan vitamin C lebih banyak yakni 85 miligram per hari, dan ibu menyusui 120 miligram vitamin C per hari.

Berikut sumber vitamin C yang bisa kamu dapatkan dari buah-buahan:

Jambu biji Ilustrasi jambu biji. Unsplash.com/Gregory Culmer



Stroberi

Buah stroberi mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Dari 150 miligram stroberi mengandung hampir 100 miligram vitamin C.



Kiwi

Satu buah kiwi berukuran sedang mengandung sekitar 70 miligram vitamin C.



Pepaya

Dalam 150 miligram pepaya mengandung 90 miligram vitamin C.



Melon

Melon jingga mengandung vitamin C lebih tinggi dari melon hijau. Dalam 150 miligram melon jingga terdapat sekitar 60 miligram vitamin C. Sementara dalam takaran yang sama, kadar vitamin C pada melon hijau hanya separuhnya, yakni 30 miligram.



Leci

Satu butir buah leci mengandung sekitar 7 miligram vitamin C.



Jeruk

Buah yang satu ini pasti sudah familiar dan semua orang tahu jeruk kaya akan vitamin C. Satu buah jeruk ukuran sedang mengandung sekitar 70 miligram vitamin C.

SEHATQ