Masyarakat Kian Sibuk dan Kelelahan, Tips Ini Bantu Anda Bisa Berpikir Positif

TEMPO.CO, Jakarta - Emotional Healing & Mindfulness Expert Adjie Santosoputro mengingatkan bahwa kondisi kelelahan semakin sering dialami masyarakat. "Kondisi kelelahan akibat kegiatan sehari-hari membuat kita tidak sadar apa yang sudah Anda lakukan," katanya pada acara peluncuran AIA Vitality pada 4 Januari 2021.

Adjie mengatakan ada dua penyebab seseorang sering merasa lelah. Pertama karena secara sadar atau tidak, masyarakat modern saat ini kecanduan sibuk. Masyarakat sering memiliki jadwal kegiatan harian yang banyak sekali. Banyak pula yang mengerjakan berbagai kegiatan berbarengan karena sudah nyaris tidak ada waktu lagi. "Kita sibuk bukan karena tuntutan orang lain, tapi karena diri kita sendiri menuntut diri buat sibuk," katanya.

Orang yang sibuk, kata Aji, maka akan kehilangan momen istirahat yang sangat penting untuk kesehatan. "Kita kehilangan sesuatu untuk kesehatan, yaitu momen istirahat, momen untuk sejenak dan nyaman," katanya.

Penyebab kedua seseorang sering mengalami kelelahan itu karena saat ini ada hiburan yang berlebihan. Ia mengatakan semakin sibuk seseorang, semakin orang itu haus dengan hiburan. Masalahnya, saat ini hiburannya sudah berlebihan dan tidak berkesudahan. "Banyak pilihannya dan membuat kita kebingungan, hiburan yang menawarkan kelelahan, tapi juga menawarkan kesibukan. Jadi sudah lelah karena sibuk ditambah hiburannya juga membuat semakin lelah," katanya.

Akibatnya orang akan mengalami kelelahan yang berlipat ganda. "Biar nggak kelelahan itu, biar bisa menjaga kesehatan itu, kita perlu think well," katanya.

Think well atau menjernihkan pikiran, kata Adjie, bisa dilakukan dengan membuat pikiran kita lebih sadar soal hal-hal dasar. Misal untuk hidup sehat, think well bisa dilakukan dengan cara lebih mindfull dan menerima kenyataan. "Kenyataan apa adanya. Memang, kenyataan ini bisa bervariasi, menyenangkan dan menyebalkan sesuai keinginan atau tidak. Kita harus melatih kesadaran diri," katanya.

Ia membagikan dua hal dalam untuk menjernihkan pikiran dari berbagai kesibukan. "Pertama, di sela-sela kegiatanmu, coba pergi sejenak dan lakukan pause moment," katanya.

Kedua, Adjie juga menyarankan untuk meluangkan waktu 5-10 menit untuk duduk diam dengan mata terpejam dan bernapas. "Sadari napasmu, praktikkan dan rasakan manfaatnya," kata Adjie.

Dua hal mudah itu, bisa membantu kita untuk mengetahui keadaan tubuh kita sendiri. "Ini bisa menjadi tantangan untuk aktifkan pikiran dan lebih sehat," katanya.

AIA Global Ambassador, David Beckham, memiliki cara sendiri agar pikirannya tetap sehat. Menurut David, sejak menjadi atlet nasional di kariernya hingga memiliki 4 anak saat ini selalu membuat pikirannya untuk termotivasi. "Aku selalu ingin membangun hal yang positif tentang apapun misal dalam hal pekerjaan, kehidupan pribadi dan dalam bisnis di personal," katanya. "Aku selalu ingin memberikan energi positif yang banyak saat di dekat anak-anaku," kata pria yang terkenal sebagai pria yang hangat dengan keluarga ini.

Anda mungkin sedang mengalami kelelahan, untuk mengatasinya berbagai tips ini bisa dilakukan.