Tips Menghadapi Sikap Dingin Pasangan

TEMPO.CO, Jakarta - Sikap dingin atau acuh laki-laki biasanya malah membuat wanita terpikat. Hal itulah yang membuat timbulnya banyak pertanyaan dalam diri wanita yang ingin mengetahui lebih banyak tentang pria yang disukainya.

Karakter laki-laki yang acuh membuat perempuan sulit mengungkapkan isi hati. Berikut tips mencairkan sikap dingin pasangan, diambil dari drama "Because This Is My First Life".

Ketahui karakter pasangan

Membuat pria dingin dan acuh menganggap kehadiran kita adalah hal yang sulit karena sikap seperti itu tidak seperti pada kebanyakan pria. Tipe pria dingin biasanya mempunyai kepribadian yang acuh kepada sekitar. Jadi, bagaimana ia ingin menganggap kehadiran si wanita kalau karakternya acuh? Caranya kita harus tahu karakter pria itu, mulai dari apa yang dia sukai dan tidak. Dengan begitu, lama kelamaan ia akan secara tidak sadar menerima kehadiran kita.

Jadi pekerja keras

Kemudian, setelah si pria telah menerima kehadiran kita, tunjukkan kita adalah tipe yang pantas untuk mendampingi hidupnya. Caranya adalah dengan menjadi pekerja keras atau mandiri karena tipe pria dingin biasanya tidak tertarik dengan wanita yang terus mengandalkan laki-laki. Yang dicari adalah wanita mandiri.

Baca juga: Awas, Sikap Diam Berbahaya buat Hubungan Cinta

Cari tahu masa lalunya

Mencari tahu masa lalunya lewat teman dekatnya adalah cara untuk menghindari terulangnya kejadian buruk yang pernah terjadi dalam hidup dia dan agar kita dapat merasakan bagaimana perasaannya. Namun, jangan salah pengertian.

Mencari tahu masa lalu bukan berarti membahas kembali atau mencampuri urusan masa lalunya yang menyakitkan karena hal tersebut dapat membuat hubungan dengannya malah memburuk. Pria dingin biasanya tidak ingin orang lain mencampuri urusan pribadi. Biarkan ia dengan sendirinya berkeinginan untuk menceritakan masa lalunya.

Jujur pada diri sendiri

Bagaimana pun usaha kita meluluhkan sikap dingin itu, jangan lupa untuk jujur pada diri sendiri karena hal itu sangat penting untuk memberi tahu jati diri kita yang sesungguhnya. Dengan jujur pada diri sendiri juga membawa keuntungan pada diri kita, yaitu akan dicintai sebagaimana adanya.

Kita juga jangan larut dengan kepribadiannya karena hal tersebut dapat menghilangkan jati diri kita secara perlahan dan ikut seperti pria yang kita suka. Pada akhirnya, yang terbaik adalah jujur pada diri sendiri. Katakan “Tidak” jika memang dirasa mengganggu, jangan terus berkorban dan mengalah demi dia, maka dia akan terus selalu seperti itu.

Buatlah banyak kenangan indah bersamanya

Ketika hubungan dengan pria dingin tersebut sudah semakin dekat, buatlah banyak kenangan indah bersamanya karena kenangan merupakan hal yang sangat membantu dalam sebuah hubungan. Semakin banyak kenangan dengannya, maka persentase kita berada di pikirannya akan semakin besar.

Menghilang dari pandangannya

Jika semua cara tersebut dirasa belum cukup membuat sikap dingin itu mengungkapkan perasaan sukanya, kita hanya perlu menghilang dari pandangannya. Katakan kita akan pergi ke suatu tempat yang jauh. Jangan berhubungan dengannya dalam beberapa minggu atau bulan, maka ia yang akan datang sendiri mencari kita dan jujur akan perasaannya karena tidak ingin kehilangan.