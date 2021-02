Aneka Ucapan Romantis untuk Valentine Day

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Kasih Sayang atau Valentine Day sangat ditunggu-tunggu untuk mengungkapkan perasaan atau perhatian kepada orang tersayang. Namun, di tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19, Anda juga bisa mengucapkan ungkapan sayang kepada keluarga, teman, saudara, atau kolega lain.

Kalimat singkat atau kutipan bertema cinta dan kasih sayang dijamin memberi kebahagiaan bagi pasangan atau orang-orang di Hari Valentine. Cinta dan perhatian datang dalam berbagai bentuk. Beberapa kutipan di bawah ini akan mengggambarkan rasa cinta dan terima kasih kepada orang-orang di sekitar.

Berikut 20 ucapan Hari Kasih Sayang dalam bahasa Indonesia maupun Inggris, seperti dikutip dari situs www.shutterfly.com.

"From the first time I saw you, I knew you would have my heart. Happy Valentine’s Day to the best husband I could have asked for."

Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu kau akan memiliki hatiku. Selamat Hari Valentine untuk suami terbaik yang saya miliki.

"And I’d choose you, in a hundred lifetimes, in a hundred worlds, in any version of reality, I’d find you and I’d choose you."

Dan aku akan memilihmu, dalam seratus masa kehidupan, dalam seratus dunia, dalam versi realitas apapun, aku akan menemukanmu dan tetap memilihmu.

"I’ve never been so scared of losing something in my entire life, then again nothing in my life has ever meant as much to me as you do."

Aku tidak pernah begitu takut kehilangan sesuatu sepanjang hidupku, apalagi dalam hidupku tidak ada yang lebih berarti seperti dirimu.

"Love is like the wind. You can’t see it, but you can feel it."

Cinta itu seperti angin. Kamu tidak dapat melihatnya tetapi dapat merasakannya.

"If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus a day so I never have to live without you."

Jika kamu hidup sampai seratus tahun, aku ingin hidup seratus minus sehari jadi aku tidak pernah harus hidup tanpamu.

"Being someone’s first love may be great, but to be their last is beyond perfect."

Menjadi cinta pertama seseorang mungkin menyenangkan, tetapi menjadi cinta terakhir jauh di luar kesempurnaan.

"I love you. I am who I am because of you. You are every reason, every hope, and every dream I’ve ever had, and no matter what happens to us in the future, every day we are together is the greatest day of my life. I will always be yours."

Aku cinta kamu. Aku menjadi diriku karena kamu. Kamu adalah setiap alasan, setiap harapan, dan setiap impian yang pernah aku miliki, dan apa pun yang terjadi pada kita di masa depan, setiap hari kita bersama adalah hari terbesar dalam hidupku. Aku akan selalu menjadi milikmu.

"I love you not only for what you are but, for what I am when I’m with you."

Aku mencintaimu tidak hanya untuk apa adanya tetapi untuk apa aku saat bersamamu.

"You have no idea how fast my heart beats when I see you."

Kamu tidak tahu seberapa cepat jantungku berdetak ketika melihatmu.

"I love that rushed, when he folds me into his arms and I can let out a sigh of relief, knowing I’m safe there. Always."

Aku suka sikap yang terburu-buru, saat dia memelukku dan aku bisa menghela nafas lega, tahu aku aman di sana. Selalu.

"If I could rearrange the alphabet, I’d put U and I together."

Jika aku bisa mengatur ulang alfabet, aku akan menyatukan U dan I bersama.

"All you need is love. But a little chocolate now and then doesn’t hurt."

Yang kamu butuhkan hanyalah cinta. Namun, sedikit cokelat sekarang dan nanti tidak ada salahnya."

"Love is our true destiny. We do not find the meaning of life by ourselves- alone we find it with another."

Cinta adalah takdir kita yang sebenarnya. Kita tidak menemukan arti hidup sendiri-sendiri, kita menemukannya dengan orang lain.

"A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous."

Ciuman adalah trik indah yang dirancang oleh alam untuk menghentikan ucapan saat kata-kata menjadi berlebihan.

"Most people are slow to champion love because they fear the transformation it brings into their lives. And make no mistake about it: love does take over and transform the schemes and operations of our egos in a very mighty way."

Kebanyakan orang lambat untuk memperjuangkan cinta karena mereka takut akan transformasi yang ditimbulkannya ke dalam hidup. Dan jangan salah tentang itu: cinta memang mengambil alih dan mengubah skema dan operasi ego kita dengan cara yang sangat kuat.

"I love being married. It’s so great to find one special person you want to annoy for the rest of your life."

Saya suka menikah. Senang sekali menemukan satu orang spesial yang ingin diganggu selama sisa hidupmu.

"Love is more than longing gazes, dancing in the rain and candlelight dinners, but I am so glad we experience all of that and more. I love you."

Cinta lebih dari sekadar tatapan rindu, menari di tengah hujan dan makan malam diterangi cahaya lilin, tapi saya sangat senang kita mengalami semua itu dan lebih banyak lagi. Aku cinta kamu.

"I love you because you make me ridiculously happy."

Aku mencintaimu karena kamu membuatku sangat bahagia.

"I will never forget the moment I realized I loved you."

Aku tidak akan pernah melupakan saat aku menyadari aku mencintaimu.

"In a world full of temporary things you are a perpetual feeling."

Di dunia yang penuh dengan hal-hal sementara, kamu adalah perasaan yang abadi.