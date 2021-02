Kerja Tim Kurang Maksimal, Coba Bikin Kegiatan Berikut

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan harus mengelola proses produksi dengan baik, menerapkan metode perbaikan berkelanjutan, melakukan modernisasi, dan sedapat mungkin berinovasi untuk menghasilkan nilai tambah yang membedakan dari yang lain, termasuk kerja tim. Namun untuk sukses, perlu memprioritaskan kebutuhan karyawan karena mereka adalah dasar dari organisasi mana pun.

Menurut laporan "The Future of Work in Latin America", yang diproduksi oleh platform khusus sumber daya manusia, Runa, para eksekutif berjuang untuk meningkatkan keuntungan bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga bagi karyawan. Lebih dari 51 persen telah menawarkan aktivitas meningkatkan kesejahteraan karyawan, seperti manajemen stres (63 persen), aktivitas fisik (39 persen), dan kesejahteraan finansial (35 persen).

"Terlepas dari peran mereka, semua karyawan adalah bagian penting yang membuat perusahaan bergerak maju. Jadi penting untuk menetapkan kegiatan yang mendorong tim dan memungkinkan kenyamanan mereka," kata Courtney McColgan, CEO dan Pendiri Runa, seperti dikutip dari Entrepreneur.

McColgan membagi lima aktivitas yang dapat ditawarkan kepada tim kerja, bahkan dari jarak jauh, sehingga mereka mempertahankan tingkat produktivitas dan kepuasan.

Kegiatan manajemen stres

Kelas yoga atau latihan relaksasi pada waktu yang ditentukan dapat dipilih untuk meredakan beban stres, melepaskan ketegangan, dan menjernihkan pikiran tim kerja, menggunakan platform yang memungkinkan koneksi seluruh tim. Dari cara ini mereka dapat berinteraksi dari jarak jauh dalam sesi 10 hingga 15 menit.

Aktivitas fisik

Duduk selama delapan jam terus menerus di depan komputer dapat menurunkan kesehatan fisik, dengan masalah kelebihan berat badan, postur tubuh yang buruk, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, kelas tari, peregangan atau kekuatan otot, dan keseimbangan dapat sangat membantu menjaga kesehatan.

Kegiatan nutrisi

Tubuh adalah mesin yang menggerakkan kita dari hari ke hari. Jadi, pola makan yang baik sangat penting. Oleh karena itu, nasihat dari ahli gizi yang memberikan pedoman tentang cara meningkatkan kesehatan melalui nutrisi yang tepat akan membantu untuk tetap sehat dan produktif.

Kegiatan kesehatan keuangan

Lokakarya atau kursus yang mendorong untuk menjaga kesehatan keuangan yang baik sangat penting sehingga kekhawatiran tentang pengeluaran di rumah akan berkurang secara efektif.

Bantuan psikologis

Ketidakpastian tentang masa depan bisa menjadi siksaan besar bagi tim. Jalan-jalan dengan teman. Kembali ke kantor dapat menimbulkan kecemasan dan stres. Bantuan psikologis merupakan kontribusi yang besar bagi kesehatan karyawan. Mendorong rasa memiliki, menghasilkan kepuasan dalam diri karyawan selain memastikan operasi perusahaan yang optimal, dan akibatnya pencapaian tujuan yang ditargetkan.