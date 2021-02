Tingkatkan Imunitas dengan Jus Buah dan Sayur Berikut

TEMPO.CO, Jakarta - Menjaga imunitas tubuh penting dilakukan selama pandemi Covid-19. Salah satu rekomendasi dari Organisasi kesehatan Dunia (WHO) adalah mengonsumsi makanan sehat, mengurangi garam dan lemak.

Opsi yang menyenangkan, mudah, dan enak adalah konsumsi jus setiap hari. Berikut rangkuman jus buah dan sayur yang bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh.

Jus tomat

Tomat kaya tiga jenis vitamin antioksidan utama, seperti vitamin C, E, dan beta karoten, yang bertanggung jawab melindungi sel dari radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan imun. Segelas jus tomat dapat memberikan banyak manfaat, seperti membersihkan kulit, darah, dan usus.

Jus jeruk

Tubuh membutuhkan vitamin C agar berfungsi dengan baik di berbagai departemen. Dikutip dari Times of India, selain meningkatkan kekebalan tubuh, vitamin C juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan penyembuhan dan melawan infeksi secara efektif. Buah-buahan sitrus, seperti jeruk bali, lemon sangat kaya vitamin C dan antioksidan dan dikatakan tidak hanya membuat kita aman dari infeksi virus umum tetapi juga baik untuk jantung dan kesehatan secara keseluruhan.

Jus bit dan wortel

Mengandung vitamin A, C, dan E dengan dosis zat besi dan kalsium yang baik, jus ini mampu menghilangkan peradangan yang merupakan salah satu reaksi kekebalan utama yang diberikan oleh tubuh dari infeksi. Anda bisa menambahkan sedikit jahe dan kunyit untuk menggandakan efeknya dan akan menambah lebih banyak manfaat obat untuk menghilangkan flu dan batuk. Bahkan, penderita diabetes pun bisa mengonsumsi dengan porsi kecil.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Tanaman Bunga Ini Bermanfaat buat Imun Tubuh

Jus semangka

Kaya vitamin A, C, magnesium, dan seng, semangka juga bekerja dengan baik untuk memoles sistem kekebalan tubuh. Ketika cuaca panas, segelas penuh jus semangka tidak hanya akan menyegarkan tetapi juga akan menghilangkan segala bentuk nyeri otot yang umum terjadi ketika tubuh mengalami infeksi penyakit.

Jus kiwi dan stroberi

Kedua buah ini adalah antioksidan dan juga sangat kaya vitamin C, yang dengan sendirinya merupakan faktor kuat untuk enzim pengatur biosintetik dan gen. Hal ini menghasilkan kerentanan tubuh yang lebih tinggi untuk melawan infeksi. Tetapi, Anda membutuhkan kedua buah ini dalam jumlah besar untuk mengekstrak jus. Jadi, disarankan untuk membuat versi smoothie-nya.

Jus bayam dan selada

Selain menjadi sumber tenaga hijau yang mengandung vitamin A, B dan C, jus ini juga penuh dengan mikronutrien, seperti zat besi dan kalsium. Jus ini mampu meningkatkan produksi antibodi dan juga membantu proliferasi sel.

Jus apel, wortel, dan jeruk

Kombinasi apel, wortel, dan jus jeruk ini adalah salah satu bentuk makanan peningkat imunitas yang paling efektif. Bersama-sama mereka menghasilkan vitamin A, vitamin B6, kalium, dan asam folat dosis tinggi yang menghasilkan energi dalam sistem kekebalan bersama dengan mendukung reaksi biokimia dalam sistem kekebalan. Buah dan sayuran di atas sangat mudah ditemukan di pasar tradisional dan modern sehingga tidak sulit mencarinya.