Tak Sulit Dekati Wanita Asal Tahu Trik Berikut

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam bukunya Men Are From Mars, Women Are From Venus, penulis John Gray menggambarkan pria dan wanita sebagai mahluk yang sangat berbeda. Saat laki-laki sedang mendekati perempuan, biasanya ia lebih suka ke pokok permasalahan dengan cepat dibandingkan hanya berputar-putar.

Namun, bagaimana cara pria merangkul lawan jenis? Ingatlah, jangan pernah berbohong kepada perempuan sebab ia bisa mencium kebohongan dari jauh, meskipun sedang tidak mencari tahu tentang pria tersebut. Pria bisa mengikuti beberapa tips kencan untuk memperlancar percakapan dengan wanita.

Berkomunikasi, bukan menginterogasi

Anda pernah mendengar orang mengatakan jika membuat wanita membicarakan dirinya sendiri, dia akan merasa senang dan terhubung dengan Anda. Ini benar, tetapi tidak berarti menginterogasinya. Mengajukan pertanyaan yang terus-menerus kepadanya akan membuatnya merasa Anda benar-benar tertarik padanya. Berkontribusi dalam percakapan dan pastikan berhubungan dengannya serta membangkitkan emosi. Pastikan Anda mengajukan pertanyaan terbuka yang membutuhkan lebih dari satu kata sebagai tanggapan dan dapat berubah menjadi percakapan.

Pelajari bagaimana berbicara tentang perubahan secara efektif

Jika ingin sesuatu berubah dalam hubungan, itu akan membutuhkan waktu. Luangkan waktu saat duduk, memasak bersama, makan, atau bepergian bersama untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap aspek-aspek tertentu dalam hubungan. Lakukan dengan cara yang tenang. Nada suara kira-kira setengah dari komunikasi, jadi perhatikan nadanya. Yakinlah perempuan akan merasa dihargai oleh laki-laki dan merasakan kebahagiaan.

Jangan membuat permintaan maaf yang tidak perlu

Kebanyakan wanita berpikir pria dianggap pengecut ketika memulai setiap kalimat dengan "Maaf". Jangan meminta maaf karena tidak setuju dengannya dan ingin menonton pertandingan (kecuali tidak bisa hadir saat pemakaman neneknya). Minta maaflah saat tidak bisa menepati janji.

Berempati dengannya

Saat perempuan mengekspresikan emosi, cobalah merasionalisasi masalah tersebut. Jika dia mulai menangis, maka Anda juga bisa memeluknya dan menempatkan diri pada posisinya. Apakah dia sedang PMS? Cara yang tepat untuk menghadapi sesuatu yang dianggap tidak logis atau gila adalah berempati padanya. Masukkan sedikit humor ke dalam situasi jika sesuai untuk meringankan suasana hati. Yang tidak boleh dilakukan adalah membuat komentar seperti, "Kamu sedang haid", yang dapat dengan cepat mengubah hal-hal dari insiden kecil menjadi kacau balau.