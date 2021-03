Plus Minus WFH Pandemi Covid-19: Lebih Produktif tapi Sulit Dapat Klien Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Institute of Chartered Accountants in England and Wales atau ICAEW menerapkan survei ICAEW Future of Work Report. Survei ini menunjukkan bagaimana work from home atau WFH mempengaruhi produktivitas dan gaya bekerja seseorang.

Direktur Regional ICAEW Greater China dan Asia Tenggara, Mark Billington mengatakan ada tiga sisi positif pada dunia kerja selama pandemi. Tiga hal itu adalah percepatan proses transformasi digital, jam kerja yang fleksibel, dan peningkatan produktivitas selama WFH.

"Bekerja fleksibel akan menjadi tren di masa depan," kata Billongton dalam keterangan tertulis, Selasa 9 Maret 2021. Rinciannya, akselerasi transformasi digital berlaku sebesar 87 persen, jam kerja fleksibel (74 persen), dan lebih produktif saat bekerja jarak jauh atau WFH (66 persen).

Kendati WFH selama pandemi Covid-19 memberikan manfaat untuk sebagian pekerja dan perusahaan, ada pula sisi negatif atau tantangannya. "Ada aktivitas di mana interaksi tatap muka tetap memegang peranan penting," kata Billington. Hasil survei menunjukkan perlu lebih banyak inisiatif dalam pendampingan, bimbingan, dan pelatihan formal untuk talenta baru, serta cara baru untuk saling terhubung secara virtual, baik di internal maupun eksternal perusahaan.

Kendala yang dihadapi karyawan dan perusahaan selama WFH kala pandemi Covid-19 adalah kesulitan mendapatkan klien baru dan membangun relasi (61 persen), menjaga semangat kerja dan kerja sama tim (57 persen), dan mempertahankan klien dan hubungan yang sudah terjalin (54 persen).

"Semua orang mulai beradaptasi dengan situasi. Menumbuhkan pola kerja digital yang efisien sekaligus memenuhi target, sembari berupaya mengatasi berbagai persoalan," kata Aucky Pratama, Direktur Eksekutif Federation of Accountants (AFA).

Survei ini juga menunjukkan sembilan dari sepuluh responden percaya kehidupan kerja akan sama sekali berbeda setelah pandemi Covid-19. Tampaknya, pola kerja dari rumah atau WFH bakal berlangsung lama.

