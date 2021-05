Nikmatnya Makanan Ini Dikonsumsi saat Sakit, Bikin Lega dan Lebih Fit

Ilustrasi sup ayam. Pixabay.com/Jason Goh

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak orang tak berselera makan ketika sakit. Padahal asupan makanan yang tepat dan bergizi mampu membantu meredakan rasa sakit.

Ada sejumlah makanan yang dapat membantu merasa lega kala sakit dan membangkitkan semangat. Berikut makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi untuk mengatasi pilek atau demam, seperti dikutip dari Insider.

Makanan tinggi vitamin C, seng, magnesium, kalsium

Dokter yang berfokus pada pengobatan alami, Fred Pescatore, mengatakan pada gejala awal pilek, orang ingin memfokuskan pola makan pada nutrisi yang akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin dan mineral seperti vitamin C, seng, magnesium, dan kalsium adalah kunci. Vitamin C dan seng telah digunakan sebagai pengobatan pilek dan demam selama beberapa dekade. Kedua nutrisi ini tidak bisa mencegah dari sakit tetapi dapat meredakan gejala.

Jumlah vitamin C yang disarankan per hari untuk rata-rata orang dewasa adalah 75 miligram (mg) untuk wanita dan 90 mg untuk pria. Sejumlah makanan yang diketahui memiliki banyak vitamin C adalah jeruk, paprika merah, stroberi, brokoli, dan kiwi.

Jumlah seng yang direkomendasikan per hari untuk rata-rata orang dewasa adalah 8 mg untuk wanita dan 11 mg untuk pria. Makanan tinggi seng antara lain buncis panggang, kacang mete sangrai, daging sapi panggang, dan tiram. Meskipun diperlukan lebih banyak penelitian, beberapa penelitian menunjukkan kekurangan magnesium dapat menyebabkan sistem kekebalan melemah. Oleh karena itu, cukupilah asupan magnesium dalam makanan untuk membantu melawan infeksi.

Jumlah magnesium yang direkomendasikan per hari untuk rata-rata orang dewasa adalah 310 mg untuk wanita dan 420 mg untuk pria. Makanan kaya magnesium meliputi alpukat, selai kacang, bayam, dan almond.

Air, kaldu, teh bebas kafein

Selain makan dengan benar, minum yang cukup juga penting. Pilek dapat membuat dehidrasi, jadi minumlah banyak air dan hindari cairan yang dapat membuat semakin dehidrasi.

"Hidrasi sangat penting untuk membantu tubuh melawan infeksi atau virus. Cairan seperti kaldu dan teh bebas kafein adalah pilihan terbaik," kata Pescatore.

Hindari minuman manis seperti soda karena kandungan gulaya dapat menekan sistem kekebalan tubuh sehingga lebih sulit untuk pulih dari sakit. Sementara minuman lain seperti kopi, alkohol, dan jus buah juga dapat membuat dehidrasi.

Suplemen

Saat sakit, Anda mungkin kehilangan nafsu makan sehingga membuat lebih sulit mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk pulih. Dalam hal ini, suplemen dapat menjadi sumber vitamin dan mineral.

"Diet sehat normal harus mencakup cukup vitamin dan mineral, tetapi jika diperlukan, Anda juga dapat melengkapi dengan suplemen untuk memastikan Anda mendapatkan kadar yang tepat," jelas Pescatore.

Salah satu nutrisi yang telah dicoba dan benar untuk memastikan pemulihan yang cepat dari pilek adalah vitamin C. Plus, penelitian kecil menunjukkan suplemen yang biasanya berasal dari elderberi, ginseng, dan bawang putih dapat mengurangi keparahan gejala dan mengurangi durasi penyakit.

