Kim Eun Sook, Penulis Drama Korea yang Karyanya Selalu Jadi Hits

TEMPO.CO, Jakarta - Semakin banyak orang yang menyukai drama Korea. Mereka menyukai para tokoh hingga kisah yang ditawarkan film yang rata-rata memiliki 16-20 episode itu. Penulis drama Korea, Kim Eun Sook adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam melahirkan drama megahits.

Eun Sook dikenal sebagai penulis yang tidak memproduksi skrip kilat atau skrip yang diproduksi oleh penulis dengan waktu mendesak. Ia selalu berusaha menulis dengan cermat sebelum menyerahkan hasilnya kepada para pemeran.

Wanita kelahiran Gangneung, Korea Selatan, ini juga dianggap piawai dalam menulis kutipan-kutipan keren yang mengena di hati pecinta drakor. "Goblin", "Secret Garden", "Descendant of The Sun" dan "The Heirs" adalah drama-drama yang telah diakui sukses dan meraih sejumlah penghargaan bergengsi.

Sepanjang karirnya, Eun Sook telah bekerja dengan sederet aktris berbakat dan mengangkat nama mereka hingga dikenal dunia. Berikut adalah empat bintang yang terlihat di beberapa drama Kim Eun Sook.

Kim Go Eun. Instagram.com/@ggonekim

1. Kim Go Eun

Bulan ini, rakyat Korea Selatan merayakan Hari Anak dan artis Kim Go Eun mendonasikan lebih dari 600 Juta Rupiah kepada Rumah Sakit Anak Seoul National University. Wanita dermawan ini pernah terlibat dalam "The King: Eternal Monarch" yang ditulis Kim Eun Sook. Namun drama ini dinilai belum dapat menandingi kesuksesan drama "Goblin".

Kim Go Eun juga berakting dalam "Goblin", dan kesuksesan drama tersebut sempat membuatnya tertekan. Ia merasa banyak tuntutan yang mengarah kepadanya agar drama berikutnya dapat mencetak sukses seperti "Goblin".

Song Joong Ki dan Song Hye Kyo (Instagram @kyo1122)

2. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo disebut-sebut sebagai salah satu artis paling berpengaruh di industri hiburan Korea Selatan. Tak diragukan lagi, salah satu drama yang berhasil melambungkan namanya semakin tinggi adalah "Descendant of The Sun", yang ditulis Kim Eun Sook. "Autumn In My Heart" juga menjadi salah satu drama yang menandai kesuksesan perdana Hye Kyo yang berakting dengan Won Bin dan Song Seung Heon.

Inilah drama berperingkat tinggi yang dianggap sebagai salah satu tayangan pionir dalam lahirnya demam Korean Wave dan mengantarkan Hye Kyo sebagai bintang Hallyu. "Descendant of The Sun" sendiri kini hadir dalam dubbing Bahasa Indonesia di Viu, bersama "True Beauty", "World of Married Couple", Hotel Del Luna dan masih banyak lagi.

Yoo In Na, aktris asal Korea Selatan. Ia memerankan Oh Yoon Soe di drama Korea, Touch Your Heart yang tayang di TvN pada 2019. Instagram.com/@yooinna065

3. Yoo In Na

"Goblin" adalah drama fantasi yang sukses memukau pecinta drakor dengan bintang utama Gong Yoo dan Kim Go Eun. Yoo In Na berperan sebagai Sunny, pemilik restoran yang baik hati namun eksentrik. Tokoh Sunny terlibat dalam hubungan asmara dengan Grim Reaper (Lee Dong Wook) yang telah ditakdirkan sejak kehidupan sebelumnya.

In Na juga tampil mengesankan dalam drama "Secret Garden" yang ditulis oleh Kim Eun Sook. Ini merupakan drama komedi romantis tentang Kim Joo Won (Hyun Bin), pemimpin departemen store dan Gil Ra-im, stuntwoman yang rendah hati.

Park Shin-Hye. ilgan Sports/Multi-Bits via Getty Images

4. Park Shin Hye

"The Heirs" adalah salah satu drama sukses yang mampu melampaui 20 persen dalam setiap episode menjelang akhir. Karya Kim Eun Sook ini didukung artis Park Shin Hye yang berpasangan dengan Lee Min Ho. Drama ini bercerita tentang gadis malang bernama Cha Eun Sang (diperankan oleh Park Shin Hye) yang harus melewati berbagai masalah keluarga dan asmara.

Pertemuan Eun Sang dengan Kim Tan (diperankan oleh Lee Min Ho) mengantarkannya dalam hubungan yang asmara yang berliku. Anda juga sudah dapat menyaksikan The Heirs dalam format dubbing Bahasa Indonesia di Viu secara gratis. Seperti Kim Go Eun, Park Shin Hye juga dikenal dermawan. Ia mendonasikan 90 ribu lebih pembalut hingga dana Rp 257 juta untuk gadis remaja dari keluarga berpenghasilan rendah di Korea. Ia juga memiliki pusat pendidikan Shinhye Center yang didirikan di Ghana, Afrika dan Manila, Filipina.

Apa drama Korea favorit Anda?