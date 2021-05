Billboard Music Awards 2021 Seperti Pertemuan Keluarga, Simak 5 Faktanya

TEMPO.CO, Jakarta - Penghargaan Billboard Music atau Billboard Music Awards 2021 dilaksanakan di Microsoft Theater, Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada Minggu, 23 Mei 2021 pukul 20.00 waktu setempat atau Senin, 24 Mei 2021 waktu Indonesia.

Dilansir Firstpost. Billboard Music Awards tahun ini menjadi sebuah pertemuan keluarga.

1. Pink tampil bersama anaknya

Pink tampil akrobat bersama sang anak yang bernama Willow Sage Hart. Pink dan Willow membawakan lagu 'Cover Me in Sunshine' dan mengejutkan para hadirin dengan penampilan akrobatik. Pink yang malam itu meraih Icon Award mengenakan leotard hitam dengan taburan manik-manik berkelip menyanyi lagu medley di panggung.

Awalnya Willow tampak seperti tertidur di panggung, dia lantas mendekati sang ibu yang menari menggunakan tali. Keduanya lalu berakrobat indah di udara sambil mengayun di tali. Setelah membawakan "Cover Me in Sunshine", gitaris Pink bergabung untuk mengiringi Pink membawakan single terbarunya "All I Know so Far", dia berganti baju dalam balutan gaun hitam dan jaket kulit berpotongan. "Willow kamu berhasil melakukan itu," kata Pink setelah pertunjukkan.

2. Drake berjalan dengan putranya

Selain itu ada Drake, berjalan di atas panggung di luar Microsoft Theater di Los Angeles dengan putranya Adonis dan memegang tangannya. Saat memenangkan kategori Pop Streaming Song Artist, Drake menyampaikan terimakasih kepada setiap pihak yang mendukung dan melihat putranya, Adonis Graham dan menggendongnya serta mencium anaknya.

3. Nick Jonas Tampil dengan Jonas Brothers

Nick Jonas dipercaya menjadi pembawa acara BBMA tahun ini, menggantikan Kelly Clarkson yang telah tiga tahun berturut-turut menjadi host pada 2018-2020. Tidak hanya memandu acara dari Microsoft Theater di Los Angeles, penyanyi 28 tahun itu juga menutup acara dengan pertunjukan spesialnya dengan Jonas Brothers. Bersama Kevin Jonas dan Joe, trio asal Amerika itu akan membawakan single baru berjudul Leave Before You Love Me yang merukapan hasil kolaborasi mereka bersama DJ Marshmello.

4. Penghargaan yang jadi sorotan

Pada malam ajang Billboard Music Awards 2021. The Weeknd berhasil memenangkan 10 kategori dari 16 kategori Billboards Music Awards. Selanjutnya ada Pop Smoke dengan membawa 5 piala dan ada BTS serta Bad Bunny yang berhasil membawa 4 piala penghargaan.

5. Pose lidah Machine Gun Kelly dan Megan Fox

Machine Gun Kelly bercerita 15 tahun lalu dirinya merilis mixtape pertamanya dan Billboard Music Awards merupakan panggung besar pertama yang mengundang ia untuk menerima penghargaan. Sebelum berjalan menuju panggung, Machine Gun Kelly sempat mencium pacarnya seorang aktor, Megan Fox. Pada saat di red carpet, keduanya berpose cukup ekstrem. Meghan yang menggunakan pakaian terbuka berwarna hitam berada di depan sambil menjulurkan lidahnya ke arah sang pacar. Sedangkan Machine Gun Kelly berada di belakang Megan Fox menyambut lidah Megan.

Jadi penampilan siapa yang Anda paling ingat di Billboard Music Awards 2021?

NATHASYA ESTRELLA | PEOPLE | FIRSTPOST | VARIETY