Cara Dapat Uang Dari Wattpad, Jangan Lewatkan 6 Tips ini

TEMPO.CO, Jakarta - Wattpad menyediakan ruang bagi siapa saja yang ingin mempublikasikan tulisan, baik dalam bentuk novel, cerpen, maupun puisi. Sejauh ini sudah banyak novel dan film yang diadaptasi dari Wattpad, seperti Dear Nathan, Aku Benci Cinta, The Perfect Husband, Raja Ratu dan Rahasia, Matt dan Mou, Sin, Geez dan Ann dan masih banyak lagi.

Umumnya karya pengguna Wattpad diadaptasi sebab banyaknya jumlah pembaca, sehingga karya terlirik penerbit maupun pencari naskah film. Saat karya berhasil diadaptasi, tentu penulis mendapat royalti atau keuntungan finansial. Berikut beberapa tips bagi pengguna Wattpad untuk menarik pembaca, agar karya lebih mudah dilirik pihak pencari naskah:

Lakukan Riset Pembaca

Sebelum menulis karya di Wattpad, Anda bisa lebih dulu melakukan riset audiens, seperti menentukan usia dan jenis kelamin pembaca, serta genre tulisan yang paling disenangi. Biasanya novel teenlite bergenre fun fiction, romance, dan persahabatan banyak digemari pengguna Wattpad.

Konsisten Menulis

Kosistenlah mengupdate tulisan secara berkala atau teratur, berilah jadwal pasti kapan episode selanjutnya diterbitkan, semisal mengupdate setiap hari Senin dan Kamis. Jadwal update ini penting supaya pembaca mengetahui waktu pasti dan tidak menunggu kelanjutan cerita terlalu lama. Jangan biarkan pembaca kabur karena menunggu lamanya kelanjutan cerita Anda.

Desain Cover Semenarik Mungkin

Cover tulisan jadi salah satu faktor yang mampu menarik perhatian pembaca, maka desainlah covermu semenarik dan serapi mungkin. Saat ini sudah banyak aplikasi dan tutorial mendesain cover, Anda bisa mencobanya untuk menghasilkan cover yang menarik.

Ramahlah Pada Pembaca

Bangunlah hubungan dengan pembaca, Anda bisa melike dan membalas secara ramah komentar-komentar dari pembaca. Selain itu bergabunglah di grup-grup Wattpad, guna membangun hubungan antar sesama penulis dan pembaca Wattpad. Pun biasanya di grup-grup Wattpad Anda bisa saling bantu mempromosikan karya.

Bagikan Tulisan Anda di Sosial Media

Melalui postingan sosial media Anda dapat memberitahu banyak orang bahwa Anda sedang menulis karya di Wattpad. Hal ini berguna untuk menarik lebih banyak orang untuk membaca karya Anda.

Wattpad Books

Layanan Wattpad Books membantu penerbit menemukan karya untuk diterbitkan. Maka itu penulis hendaknya rajin mengupdate, memperbaiki kosa kata dan bahasa guna memperbesar peluang dilirik penerbit.

Enam tips tersebut bisa Anda terapkan saat mempublikasikan tulisan di Wattpad, guna memperbesar peluang menarik perhatian pembaca dan pihak penerbitan buku. Muaranya, beroleh penghasilan dari tulisan yang dimuat di Wattpad itu.

DELFI ANA HARAHAP

Baca: 10 Aplikasi Penguras Kinerja Ponsel Android