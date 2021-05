6 Tanda Anda Jatuh Cinta dengan Seo In Guk, Bintang Doom At Your Service

Bintang Doom At Your Service Seo In Guk/Viu

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pekan terakhir Doom At Your Service menduduki puncak ranking drama mingguan yang dirilis di Korea Selatan dengan memancing perbincangan yang sangat tinggi. Tak hanya dramanya, bintang utama Park Bo Young dan Seo In Guk, juga bertengger pada dua tempat teratas dalam daftar paling banyak pemeran drama yang paling banyak dibicarakan.

Doom At Your Service adalah drama fantasi romantis tentang Tak Dong Kyung (diperankan oleh Park Bo Young), yang mempertaruhkan nyawanya demi menghindari takdir. Setelah didiagnosis hanya memiliki 100 hari untuk hidup, ia mengutuk dunia untuk musnah dan didatangi Myul Mang (diperankan oleh Seo In Guk) makhluk supranatural.

Dalam episode 6 yang tayang hari ini di Viu, Myul Mang dan Tak Dong Kyung menikmati derasnya hujan. Mereka saling memandang dalam diam dan berdebar-debar. Mereka merasa ingin menggali lebih dalam tentang sosok yang berdiri di depan mata. Apa yang akan terjadi?

Para pecinta drakor saat ini tengah dibuai dengan penampilan Seo In Guk yang memukau sebagai Myul Mang. Ia dapat menampilkan sosok tanpa empati yang kejam sekaligus menderita karena dikekang hasrat mendalam ingin melindungi.

Jika Anda terbius dengan pesona Seo In Guk, Anda mungkin tak sendiri. Selain tak sabar menanti Viu Original Doom At Your Service yang hadir setiap Selasa dan Rabu di Viu, berikut adalah tanda-tanda Anda mulai jatuh cinta dengan Sang Myung Mang:

1. Menelusuri Awal Kareirnya

Anda pasti penasaran dengan jejak awal kariernya di dunia hiburan Korea Selatan. Ia pernah mengikuti kontes tarik suara yang diadakan oleh channel Mnet, yaitu Superstar K musim pertama. Seo In Guk berhasil keluar sebagai juara pertama. Berbagai sorotan dan jadwal yang padat langsung menghampiri Seo In Guk. Setelah berhasil dalam bidang tarik suara, ia pun menjajal bidang akting. Pada tahun 2012 Seo In Guk memulai debutnya di dunia seni peran. Ia berada di teater musikal berjudul Gwanghwamun Love Song dan berperan sebagai Hyun Woo. Love Rain adalah drama layar kaca pertama yang ia bintangi, bersama Yoona dan Jang Keun Seuk.

2. Memburu Jejak Dramanya

Setelah berperan sebagai Kim Chang Mo/Kim Jeon Seol dalam Love Rain, peluang Seo In Guk di dunia seni peran semakin terbuka. Ia kemudian dipercaya menjadi pemeran utama pria dalam drama Reply 1997 sebagai Yoon Yoon Jae. Drama ini membuat nama Seo In Guk berkibar dan mendapatkan berbagai pujian serta kritikan dari berbagai pihak. Setelah itu, nama Seo In Guk mulai banyak ditemukan pada drama di Korea, seperti Master’s Sun, Reply 1994, High School King Savy, Oh My Ghost, She Was Pretty, Shopaholic Louis, Hundred Million Stars From The Sky (The Smile Has Left Your Eyes), dan yang terbaru saat ini adalah Doom at Your Service.

Doom At Your Service/Viu

3. Mengikuti Perkembangan Filmnya

Selain sibuk berkarir di bidang akting dalam drama di Korea Selatan, Seo In Guk juga dipercaya untuk berakting di layar lebar. Film pertama yang ia bintangi adalah No Breathing. Pada film tersebut, Kwon Yuri (Girls’ Generation) dan Lee Jong Suk berada dalam jajaran pemeran utama bersama Seo In Guk. I Love That Crazy Thing merupakan film komedi romantik asal Tiongkok yang menjadikan Seo In Guk sebagai pemeran pendukungnya. Pada tahun 2021 ini, Seo In Guk dipertemukan kembali dengan rekan sesama aktornya di High School King of Savvy dan Doom at Your Service yaitu Lee Soo Hyuk. Keduanya berakting dalam film Pipeline yang rilis tahun ini.

4. Tim Susah Move On Ketika Dramanya Berakhir

Meskipun beberapa drama yang diperankan oleh Seo In Guk telah berakhir bukan berarti Anda akan melupakan aktingnya di drama tersebut. Tidak jarang, penggemar Seo In Guk akan menonton kembali drama-drama yang pernah diperankannya. Di Viu, Anda dapat menyaksikan dramanya seperti The Master’s Sun, Hundred Million Stars from The Sky, dan Oh My Ghost untuk bernostalgia dengan akting Seo In Guk. Anda juga tak luput dari lagu-lagu yang Seo In Guk nyanyikan di drama yang ia bintangi. Misalnya saja lagu Fate (Like a Fool) yang menjadi OST dari Love Rain, All For You (with Jung Eun Ji) dan Just The Way We Love (with Jung Eun Ji) OST dari Reply 1997, Finding Myself yang merupakan OST dari High School King of Savvy, dan Star soundtrack dari Hundred Million Stars From The Sky.

5. Mengetahui Pencapaian yang Diraihnya

Ia telah menelurkan 1 studio album, 6 extended plays (EP), 7 kolaborasi, 8 video musik, 14 single Korea, dan 2 single Jepang. Penghargaan pertama yang diraih oleh Seo In Guk di bidang musik datang dari Cyworld Digital Music Award sebagai Male Newcomer of the Year. Dalam bidang akting, Seo In Guk telah dinominasikan dan memenangkan banyak penghargaan di berbagai ajang bergengsi. Penghargaan pertama yang ia menangkan adalah dalam Korea Drama Awards ke-5 untuk nominasi Best New Actor di drama Love Rain. Penghargaan terkini yang ia menangkan adalah di ajang MBC Drama Awards tahun 2016. Seo In Guk memboyong piala untuk nominasi Excellence Award, Actor in Miniseries dalam drama Shopaholic Louis.

6. Menonton Variety Shownya

Variety show sering kali menunjukkan sisi lain dari idola dan aktor yang biasa Anda lihat di layar kaca. Variety show yang pertama kali diikuti oleh Seo In Guk adalah I Live Alone. Acara ini menunjukkan keseharian selebriti tanpa menggunakan naskah namun dengan elemen variety show. Seo In Guk sudah dua kali mengikuti acara Law of The Jungle, di Indochina (episode 154-158) dan Mongolia (episode 229-233). Law of The Jungle memberikan pengalaman bagi para selebriti untuk hidup di wilayah terpencil di berbagai belahan di dunia. Variety show lain yang pernah diikuti oleh Seo In Guk adalah Mari and Me yang diadakan oleh stasiun televisi JTBC.