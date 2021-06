Merokok Bisa Menyebabkan Impotensi, Masih Tak Percaya?

TEMPO.CO, Jakarta - Bahaya merokok sudah tidak bisa dielakkan lagi bagi kesehatan tubuh seseorang, mulai dari paru-paru hingga gangguan jantung. Selain itu, merokok dapat menyebabkan disfungsi ereksi atau yang lebih dikenal dengan impotensi. Hal ini bahkan sudah menjadi rahasia umum dan juga banyak produsen rokok yang mengiklankan bahaya tersebut di produknya.

Disfungsi ereksi merupakan gejala ketidakmampuan mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup kuat ketika melakukan hubungan seksual. Untuk mencapai ereksi, saraf harus merespon sinyal gairah seksual dari otak agar arteri di area penis harus membesar dan terisi dengan darah.

Ketika ereksi, yang terjadi adalah pembuluh darah arteri pada penis melebar atau vasodilatasi dan dialiri oleh darah ketika masuk sinyal yang berasal dari saraf penis. Ereksi berakhir ketika otot berkontraksi dan darah yang terkumpul dapat mengalir keluar melalui pembuluh darah penis.

Senyawa kimia di dalam rokok menjadi penyebab utama terjadinya penyakit tersebut. Impotensi karena merokok diakibatkan senyawa nikotin yang mempengaruhi pembuluh darah yang terdapat di penis. Ketika merokok, nikotin dan senyawa dalam rokok akan membuat pembuluh darah mengecil, sehingga aliran darah mengecil dan terhambat.

Menukil dari Jurnal e-Biomedik, Pengaruh Merokok Terhadap Fungsi Ereksi Pria, efek ini meningkat bersamaan dengan waktu. Masalah ereksi ini merupakan peringatan awal bahwa tembakau telah merusak area lain dari tubuh.

Melalui sebuah penelitian yang berjudul Smoking and erectile dysfunction: findings from a representative sample of Australian men, yang melibatkan 8.000 pria di Australia dengan rentang umur 16-59 tahun, pria yang merokok kurang dari satu bungkus per hari mempunyai risiko impotensi 24 persen lebih tinggi dibanding pria yang tidak merokok. Lebih lanjut, mereka yang merokok lebih dari 20 batang perhari mempunyai risiko 39 persen lebih tinggi terkena impotensi.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak impotensi karena rokok yaitu dengan cara berhenti merokok. Jika sudah mendapati gejala-gejala impotensi, segeralah melakukan konsultasi dengan dokter atau ahli urologi yang menangani kesehatan reproduksi pria.

GERIN RIO PRANATA

