Pekerjaan yang Cocok Juga Dipengaruhi Zodiak, Cek Karier yang Pas buat Anda

TEMPO.CO, Jakarta - Sasha Fenton, penulis The Magic of Astrology for Health, Home and Happiness asal Inggris, memperkenalkan 12 zodiak berikut cara saling berinteraksi. Dia juga menyelidiki bagaimana ciri-ciri kepribadian yang paling terkait erat dengan setiap zodiak di tempat kerja dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi jenis pekerjaan yang dicari. Menurutnya, masing-masing zodiak memiliki karakter yang berbeda dalam memilih karier dan mencintainya.

Hal ini mungkin juga diperlukan untuk menentukan karier macam apa yang sebenarnya cocok dengan karakter dan zodiak Anda. Berikut penjelasan mengenai zodiak yang berkaitan dengan karier, dilansir dari Daily Mail.

Aries (20 Maret–19 April)



Lingkungan Kerja

Aries sangat kompetitif di semua bidang kehidupan, terutama di tempat kerja. Aries berkembang dengan dikelilingi banyak orang. Pekerjaan yang membawa aspek pengajaran, pelatihan, atau menjaga anggota tim yang tidak berpengalaman bekerja baik untuk Aries. Banyak Aries menemukan jalan ke dalam profesi guru, angkatan bersenjata dan pemerintah, di mana ada banyak orang di sekitar.

Peran dalam pekerjaan

Pilihan pekerjaan Aries melibatkan manajemen menengah ke atas dalam organisasi besar atau menjalankan acara sendiri sepenuhnya.

Pekerjaan: Polisi, guru, insinyur.

Taurus (20 April–20 Mei)



Lingkungan kerja

Bekerja sebagai penata rias atau pembangun cocok karena Taurus sangat suka hal yang berbau seni dan menciptakan sesuatu. Selain itu, Taurus mungkin tertarik pada dunia uang dan perbankan. Taurus memiliki kemampuan visual yang hebat, yang membuatnya sempurna untuk bekerja dalam segala jenis kapasitas desain.

Peran dalam pekerjaan

Taurus dapat menjadi bagian dari tim dalam jenis organisasi yang cukup biasa. Ada sisi dalam diri Taurus yang mendambakan kemewahan, ia dapat mencoba bekerja pada dunia film atau televisi.

Pekerjaan: Koki dan desainer.

Gemini (21 Mei–20 Juni)



Lingkungan kerja

Gemini dapat melakukan banyak hal sekaligus dengan cepat dan efisien dan tampaknya dapat mengatasi masalah apapun. Banyak Gemini yang sangat suka dengan pekerjaan di lapangan. Mereka secara alami sangat ramah dan suka bekerja dengan orang-orang. Gemini juga menyukai kebebasan yang diberikan.

Peran dalam pekerjaan

Gemini tidak suka diperintah dan dapat mengatasi proyek-proyek besar yang mengejutkan, jadi posisi manajemen cocok untuk Gemini. Beberapa tidak ambisius tetapi masih suka merasa dibutuhkan.

Pekerjaan: Jurnalis dan akuntan.

Cancer (21 Juni–22 Juli)



Lingkungan kerja

Kekacauan di tempat kerja tidak akan mengganggu Cancer. Cancer menikmati berada di lingkungan yang sibuk dengan orang-orang di sekitar. Selain penyayang binatang, Cancer secara alami ramah dan benar-benar tertarik untuk bertemu dengan berbagai orang baru. Pekerjaan apa pun yang memungkinkan untuk bepergian atau bertatap muka dengan publik akan sangat cocok.

Peran dalam pekerjaan

Karena membutuhkan ruang sendiri, bisnis akan cocok untuk Cancer. Cancer mungkin merasa sulit bergaul dengan rekan di tempat kerja, jadi pekerjaan yang memungkinkan untuk mandiri mungkin merupakan ide yang lebih baik.

Pekerjaan: Pemilik toko, pengusaha.

Leo (23 Juli–22 Agustus)



Lingkungan kerja

Leo lebih menyukai peran yang bergengsi, seperti bekerja di perusahaan yang terkemuka di bidangnya. Leo selalu mengatasi dengan baik situasi stres dan tenggat waktu yang mustahil. Pekerjaan utama yang cocok adalah penyanyi atau bintang film. Leo senang berteman dengan orang yang berkuasa dan berpengaruh karena kemungkinan besar Leo juga berada dalam posisi berkuasa dan bergengsi.

Peran dalam pekerjaan

Leo cocok menjadi bos. Jika tidak dapat mencapai puncak dalam organisasi orang lain, Leo cukup mempertimbangkan kemungkinan untuk memulai organisasi yang dibuat sendiri.

Pekerjaan: Selebritas, eksekutif.

Virgo (23 Agustus–22 September)



Lingkungan kerja

Virgo mungkin diam-diam merasa lebih pintar daripada yang bekerja untuknya. Banyak Virgo menjadi pekerja lepas. Jurnalisme lepas atau membuat dan menjual perangkat lunak mungkin cocok untuk Virgo.

Peran dalam pekerjaan

Virgo adalah asisten yang luar biasa tetapi tidak berperan jadi bos. Memberi perintah kepada orang lain tidak mudah bagi Virgo.

Pekerjaan: Penulis, programer, perawat.

Libra (23 September–22 Oktober)



Lingkungan kerja

Libra adalah penghubung terbaik. Libra suka memberikan nasihat yang baik dan pikirannya sangat kuat, berarti Libra merupakan orang yang pas untuk memberikan informasi yang tepat saat dibutuhkan. Pekerjaan hukum cocok untuk Libra karena selalu dapat melihat kedua sisi argumen dan yakin untuk menemukan cara yang logis dan adil dalam menangani segala jenis masalah hukum.

Peran dalam pekerjaan

Posisi apapun memungkinkan Libra melakukan hal-hal dengan cara terbaik.

Pekerjaan: Pengacara, agen tenaga kerja, dekorator

Scorpio (23 Oktober–21 November)



Lingkungan kerja

Scorpio menyukai posisi yang punya pengaruh besar. Beberapa Scorpio juga memiliki naluri untuk semua hal mekanis, yang secara alami dapat mengarah ke karier di bidang teknik.

Peran dalam pekerjaan

Bertanggung jawab atas apapun membuat Scorpio khawatir. Scorpio dapat bekerja untuk seseorang yang benar-benar dipercaya. Intuisnya akan menambah banyak keberhasilan perusahaan.

Pekerjaan: Dokter, tentara, konsultan manajemen.

Sagitarius (22 November –21 Desember)



Lingkungan kerja

Banyak Sagitarius bekerja di bidang penyiaran, penerbitan, dan perdagangan perjalanan. Lingkungan favorit Sagitarius adalah yang memiliki banyak ruangan, studio atau kantor, dan banyak orang keluar masuk.

Peran dalam pekerjaan

Meskipun sering gelisah, Sagitarius sangat mencintai apapun yang ia kerjakan.

Pekerjaan: Konsultan perjalanan, penyiar.

Capricorn (22 Desember–20 Januari)



Lingkungan kerja

Capricorn adalah tipe pekerja keras. Capricorn memerlukan posisi yang memiliki status serius yang melekat padanya.

Peran dalam pekerjaan

Pekerjaan apapun yang melibatkan angka, statistik, dan uang bekerja dengan baik untuk Capricorn. Capricorn mungkin tertarik pada bidang kreatif, seperti penerbitan atau manajemen teater, tetapi akan tetap menjalankannya seolah-olah itu adalah organisasi perbankan.

Pekerjaan: Bankir, penerbit.

Aquarius (21 Januari–19 Februari)



Lingkungan kerja

Meskipun tertarik untuk mendapatkan pekerjaan di kantor, Aquarius memiliki karakter dalam melatih kecerdasan dan orisinalitas.

Peran dalam pekerjaan

Secara teori, Aquarius harus menjadi pekerja mandiri seperti membuat game komputer atau desain. Mengajar adalah bidang yang baik.

Pekerjaan: Penemu, desainer.

Pisces (20 Februari–19 Maret)



Lingkungan kerja

Pisces sangat efisien dan cakap menjadi pengusaha. Pisces dapat mengingatkan kita dunia sehari-hari yang dijalani harus dipenuhi dengan warna.

Peran dalam pekerjaan

Pisces perlu menikmati hari kerja dan merasa produk atau ide yang ditangani berarti. Uang saja bukan kekuatan pendorong dalam hidup tetapi Pisces memiliki kebutuhan yang kuat agar bakatnya diakui dan dihargai oleh orang lain.

Pekerjaan: Seniman, musisi, guru.

