Biasakan Minum Air Putih Sebelum Makan, Dapatkan Manfaatnya

TEMPO.CO, Jakarta - Minum air putih sebelum makan ternyata menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan, terutama sistem pencernaan. Pasalnya kebiasaan baik ini dapat memperlancar sistem pencernaan, air akan membasahi saluran pencernaan.

Selain itu, minum sebelum makan baik untuk diet. Karena bisa membuat merasa lebih kenyang sehingga menekan nafsu makan. Alhasil tanpa disadari porsi makan jadi lebih sedikit. Hebatnya lagi minum air sebelum makan dapat menurunkan rata-rata 75 kalori.

Selaras dengan itu, Peneliti di University of Illnois menyebutkan dalam Journal of Human Nutrition and Dietetics bahwa menambah jumlah konsumsi minum air putih berpengaruh pada jumlah kalori yang diasup. Tak hanya itu, lebih banyak minum air putih juga mengurangi konsumsi gula, sodium dan lemak.

Studi lain pun menemukan hal yang sama bahwa satu liter air putih yang diminum setengah jam sebelum makan dapat meningkatkan penurunan berat badan sebanyak lima kali.

Keutamaan minum air putih sebagai minuman setelah makan paling baik. Ini karena air putih tidak mengandung zat lain yang mengganggu penyerapan makanan tubuh. Air putih pun tidak mengandung gula sama sekali yang membebani asupan kalori tubuh.

