16 Ribu Pegawai KFC Dapat Vaksinasi Covid-19, Area Jabodetabek Dulu

Gerai KFC berkonsep premium, KFC Naughty by Nature, viral di media sosial sejak pengoperasian perdananya, Jumat, 16 Oktober 2020. Rumah makan waralaba ayam goreng yang berlokasi di Senopati, Jakarta Selatan, ini menjual menu yang tak lazimnya gerai-gerai KFC lainnya hingga dijuluki warganet dengan sebutan "KFC Sultan". foto/instagram/naughtybynaturekfc

TEMPO.CO, Jakarta - Gerai ayam goreng KFC menggelar vaksinasi Covid-19 untuk 16 ribu karyawan mulai Senin, 16 Agustus 2021. Vaksinasi ini kolaborasi KFC Indonesia dengan Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas, Ikatan Motor Indonesia, dan Rumah Sakit Islam.

Direktur PT Fast Food Indonesia, Tbk. -perusahaan KFC Indonesia, Justinus Dalimin Juwono mengatakan kegiatan ini untuk memastikan seluruh karyawan KFC sudah mendapat perlindungan vaksin Covid-19. "Ini juga menjadi upaya kami menekan penyebaran virus corona dengan mengutamakan kesehatan pegawai, menanamkan rasa aman, dan kepercayaan masyarakat," kata Justinus dalam keterangan tertulis.

Karyawan KFC yang bertugas di gerai dan kantor mendapatkan vaksinasi Covid-19. Dok. KFC Indonesia

Untuk tahap awal, karyawan KFC yang mendapatkan vaksinasi Covid-19, menurut dia, adalah yang bekerja di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, baik yang bertugas di gerai maupun kantor. Selain vaksinasi untuk pegawai, Justinus juga mendorong 750 gerai KFC di seluruh Indonesia memiliki sertifikat Cleanliness, Health, Safety, and Environment atau CHSE untuk menjamin rasa aman dan nyaman kepada staf dan pelanggan yang makan di tempat, take away, maupun pesan antar.

ADVERTISEMENT

"Program vaksinasi ini merupakan bentuk kesiapan KFC dalam menyambut kembali para pelanggan karena pemerintah kembali membolehkan layanan makan di tempat dalam waktu terbatas," ucap Justinus. Dia berharap vaksinasi Covid-19 beserta penerapan protokol kesehatan ketat mampu memulihkan perekonomian.

Baca juga:

KFC Beri Diskon 30 Persen untuk Whole Bucket Jika Pembeli Tunjukkan Kartu Vaksin