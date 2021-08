Bisakah Kita Menghambat Mutasi Virus Covid-19 Agar Tak Muncul Varian Baru?

TEMPO.CO, Jakarta - Virus secara konstan mengalami perubahan melalui mutasi, termasuk SARS-CoV-2. Mutasi virus Covid-19 sudah diprediksi akan terjadi. Terkadang, varian baru tersebut muncul dan menghilang, tetapi dalam beberapa kasus, varian tersebut bertahan.

Salah satu varian COVID-19 adalah Varian Delta yang menyebabkan lebih banyak infeksi dan tersebar lebih cepat dibandingkan dengan virus SARS-CoV-2 yang asli.

Lalu, bagaimana cara menghambat mutasi virus sehingga tidak ada varian baru yang muncul?

Cara pertama dan paling utama dalam mencegah varian baru menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) adalah menaati protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi COVID-19.

ADVERTISEMENT

Segala jenis vaksin yang diizinkan oleh Food and Drug Administration memproteksi Anda dari segala jenis varian COVID-19. Vaksin ini berfungsi dalam mencegah orang-orang terinfeksi COVID-19, dan jika ada yang terjangkit maka gejalanya tidak parah.

Cara pencegahan selanjutnya adalah pemakaian masker, bak di area publik atau bukan. Penggunaan masker akan sangat krusial jika Anda memiliki sistem imun yang lemah, berada di umur yang rentan, atau memiliki kondisi medis yang perlu diperhatikan.

Hal serupa ditulis oleh pihak World Health Organization atau WHO. Cara terbaik mencegah varian baru COVID-19 adalah dengan mencuci tangan dengan rajin, melakukan pembatasan jarak fisik, menghindari tempat ramai, dan mengenakan masker. “Mengurangi jumlah penularan virus berarti mengurangi peluang virus untuk bermutasi,” tuis pihak WHO, dikutip Tempo dari laman WHO, Senin, 1 Maret 2021.

Selain melakukan upaya yang telah disebutkan sebelumnya, produsen dan peneliti vaksin harus terus-menerus menyesuaikan vaksin dengan evolusi virus yang terjadi. Percobaan juga harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap perubahan efektivitas vaksin dapat dinilai. Studi mengenai dampak vaksin juga perlu diteruskan agar tepat sasaran.

Vaksin dapat menjadi jalan keluar dari pandemi. Namun, dikutip dari laman Science Focus, kenyataannya, vaksin memungkinkan virus Covid-19 untuk bermutasi dan menghasilkan varian baru yang kebal akan vaksin. Maka dari itu, seperti yang para ilmuwan sudah sarankan, masyarakat perlu mendukung vaksinasi sekaligus mengupayakan penjagaan protokol kesehatan.

DINA OKTAFERIA



Baca juga: Ini Pemicu Terjadinya Badai Sitokin yang Memperburuk Kondisi Pasien Covid-19