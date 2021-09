Enam Cara Atasi Stres Bagi Generasi Sandwich

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Seseorang yang menjadi bagian dari generasi sandwich memiliki beban yang berlipat-lipat. Hal ini karena dirinya harus menanggung kehidupan anak-anak beserta orang tuanya.

Tidak hanya finansial, generasi sandwich juga bisa berdampak buruk pada kondisi emosional. Hasil survei oleh American Psychological Association pada 2007 menunjukkan bahwa 2 dari 5 orang generasi sandwich merasa overextended, dan 40 persen wanita berusia 35 hingga 54 tahun melaporkan stres yang ekstrem.

Menurut psikolog klinis di Johns Hopkins Medicine, Neda Gould, sebagaimana dilansir dari U.S. News, generasi sandwich seringkali mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri. Jika terus dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan burnout.

Untuk mengatasi stres, maka diperlukan gaya hidup yang lebih sehat. Beberapa kiat yang bisa dilakukan antara lain:

Makan makanan yang sehat

Saat stres, konsumsilah makanan kaya antioksidan seperti sayuran berdaun hijau dan buah-buahan. Makanan tersebut memiliki manfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, makanan dengan karbohidrat berserat tinggi seperti kacang-kacangan juga baik dikonsumsi karena dapat memuaskan rasa lapar. Sebaiknya hindari makanan tinggi lemak karena bisa menyebabkan badan terasa lesu.

Tidur yang cukup

Kurang tidur dapat menyebabkan pemikiran kabur dan lekas marah. Hal ini kemudian berkontribusi pada risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, lama waktu tidur yang baik adalah tujuh jam per malam.

Berolahraga secara rutin

Kiat selanjutnya adalah olahraga rutin selama 150 menit per minggu dengan latihan berintensitas sedang seperti jalan cepat. Jonathon Sikorski, direktur pendidikan kesehatan di University of Nebraska, menjelaskan jika banyak penelitian menemukan bahwa berolahraga selama 30 menit per hari dapat meningkatkan konsentrasi dan suasana hati.

Meditasi

Meditasi memiliki manfaat untuk mengurangi tekanan darah dan rasa sakit. Selain itu, meditasi juga baik untuk pencernaan, tidur dan suasana hati. Jenis meditasi yang disarankan bagi generasi sandwich adalah meditasi mindfulness. Seringkali, stres berasal dari pemikiran tentang apa yang bisa terjadi atau yang seharusnya terjadi. Mindfulness adalah cara untuk fokus pada apa yang sebenarnya terjadi.

SITI NUR RAHMAWATI

