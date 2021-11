Deteksi Kondisi Dini Sembelit: Sering Mengejan hingga Perut Begah

TEMPO.CO, Jakarta -Jangan sepelekan sembelit, lantaran dapat membuat penderitanya kesulitan untuk lebih produktif.

Lalu bagaimana medeteksi kondisi sembelit.

Gejala sembelit yang paling mudah untuk diketahui dari interval buang air besar, seperti yang dikutip dari laman mayoclinic.com menjelaskan kondisi sembelit membuat seseorang hanya melakukan buang air besar disingkat BAB kurang dari tiga kali seminggu.

Selain itu gejala lain yang dirasakan ketika sembelit yakni ketika hendak BAB kondisi tinja kental dank keras sehingga membuat penderitanya kesulitan untuk mengeluarkan tinjanya. Kemudian penderita sembelit cenderung mengejan saat buang air besar.

Selain itu penderita sembelit juga merasakan kurang nyaman karena merasakan sesuatu yang terasa penyumbatan di rektum , perut terasa begah bukan karena kenyang namun karena sistem pencernaan yang tidak baik.

Faktor utamanya kondisi sembelit terjadi karena pola makan yang kurang sehat, sederhananya kebiasaan kurang memenuhi kebutuhan cairan tubuh,.

Menurut data yang dikeluarkan World Health Organization (WHO) merujuk data Asosiasi Pertanian Tropis dalam terbitannya “Persyaratan Air untuk Manusia, Hewan, dan Tanaman Beririgasi” penggantian cairan untuk manusia dengan hitungan berat tubuh 70kg di zona beriklim sedang sebanyak 3Liter per hari, atau 42.9mL/kg. Sedangkan untuk kawasan tropis dengan 4,1 hingga 6 Liter per hari .

Selaian konsumsi cairan, mengonsumsi serat juga sangat membantu mengatasi kondisi sembelit. Kandungan serat lebih banyak didapat dari banyak sumber makanan.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases dari lamannya niddk-nih-gov. mengungkapkan sumber serat bisa berasal dari biji-bijian utuh seperti roti gandum utuh dan pasta, oatmeal, dan sereal. Sera dari kacang-kacangan, seperti lentil, kacang hitam, kacang merah, kedelai, dan buncis

Ada pula serat dari buah-buahan, misalnya beri, apel dengan kulit, jeruk, dan pir. Disusul sumber serat daru sayur-sayuran, seperti wortel, brokoli, kacang polong, dan sawi hijau. Kacang-kacangan, seperti almond, kacang tanah, dan pecan juga baik buat mengakhiri sembelit.

TIKA AYU

Baca: Wajib Tahu, Ini Daftar Makanan yang Ampuh Atasi Sembelit