Ciri Tubuh Kekurangan Vitamin, Lihat di Wajah

TEMPO.CO, Jakarta - Kekurangan vitamin bisa berbahaya bagi tubuh. Penuhi kebutuhan vitamin agar tubuh bisa beraktivitas dengan baik dan mampu untuk melakukan berbagai kegiatan.

Melansir dari Pink Villa, pola makan sangat berpengaruh pada kecukupan vitamin dalam tubuh. Simak tanda tubuh kekurangan vitamin.

Kulit berjerawat dan kering

Jerawat dan kulit kering bisa menjadi tanda perubahan hormonal. Ini juga bisa menjadi konsekuensi dari akumulasi kotoran dan kuman. Namun, jika kekurangan vitamin tertentu, perubahan pada kulit menjadi pertanda. Tingkat kekurangan vitamin A dan E dapat menyebabkan pembentukan jerawat di wajah sedangkan kekurangan vitamin B12 bisa membuat kulit lebih pucat.

Gusi berdarah

Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan banyak gangguan kesehatan. Salah satu tanda yang harus diwaspadai adalah gusi berdarah, yang juga dikenal sebagai scurvy. Gejala lain kekurangan vitamin C adalah mudah memar, pendarahan, dan nyeri sendi dan otot. Untuk meningkatkan kadar vitamin C dalam tubuh, makanlah banyak buah jeruk, seperti jeruk, lemon, dan jeruk bali.

Bibir pucat

Bibir yang pucat dan berubah warna bisa menjadi tanda dari banyak penyakit. Namun, gejala ini seringkali dikaitkan dengan anemia karena rendahnya kadar sel darah merah dalam tubuh. Rendahnya kadar zat besi dalam tubuh menyebabkan kurangnya jumlah sel darah merah sehingga sulit untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh. Oleh karena itu, kondisi ini bisa menyebabkan perubahan warna pada kulit dan bibir. Selain itu, kekurangan zat besi juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh.

Mata bengkak dan sembab

Alergi makanan dapat menyebabkan mata bengkak. Namun, jika lebih sering dan terjadi setiap bangun tidur di pagi hari, bisa jadi itu pertanda kadar yodium rendah dalam tubuh. Kekurangan yodium juga menyebabkan penyakit tiroid, yang dapat menyebabkan kelelahan dan penambahan berat badan yang tidak dapat dijelaskan.

Baca juga: Kurang Vitamin C dan Akibatnya