7 Camilan yang Membantu Tidur Lelap

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap orang pasti pernah mengalami terbangun tengah malam dengan perut lapar. Mungkin itu disebabkan tidak makan malam yang cukup, maraton tugas atau pekerjaan, atau mungkin baru saja bermimpi makanan yang lezat. Makanan yang mengandung gula dan lemak tinggi akan menyebabkan sulit tidur.

Jika terbangun malam dan memilih makanan yang mengandung gula tinggi itu merupakan pukulan telak, membuat tidak bisa tidur kembali karena lemak butuh waktu lama untuk dicerna. Dikutip dari Well And Good, Dawn Blatner, penulis The Superfood Swap, mengatakan menghindari alkohol saat terbangun, meskipun alkohol akan membuat lebih cepat mengantuk, akan membuat siklus tidur terganggu dan kualitas tidur menurun.

Teh berkafein atau terlalu banyak minum juga akan membuat sulit tidur karena harus terjaga dan sering keluar masuk dari kamar mandi. Menurut penelitian, ada tujuh camilan yang akan membuat kembali tertidur setelah terbangun.

Kue ceri

Tart ceri mengandung melatonin alami. Jika tidak bisa mendapatkannya maka Anda bisa menggantinya dengan makanan yang mengandung konsentrart ceri seperti jus ceri atau makanan yang mengandung dua sendok makan buah ceri.

Biji labu

Biji labu mengandung sumber magnesium yang sangat baik. Magnesium bisa menurunkan insomnia dan kurang tidur. Selain itu almond, kacang mete, dan kacang tanah juga sumber magnesium yang baik.

Keju cottage

Keju ini memiliki asam amino L-triptofan yang berhubungan dengan produksi serotonin, neurotransmitter yang juga dapat membantu mendapatkan tidur yang sehat. Penelitian mengatakan orang yang memakan keju cottage 30 menit sebelum tidur akan mengalami kesehatan metabolisme, kualitas otot, dan kesehatan keseluruhan yang lebih baik.

Menikmati keju cottage bisa bersama taburan kayu manis yang juga memiliki manfaat yang sama untuk tidur. Anda juga bisa memberikan topping tahini atau mentega biji bunga matahari yang mengandung triptofan.

Susu hangat

Penelitian membuktikan susu sapi akan memberi enzim pencernaan di perut untuk menghasilkan kompleks peptida penambah tidur yang membuat kualitas tidur terjaga.

Kiwi

Kiwi mengandung antioksidan dan serotonin alami yang meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur. Buah manis dan lezat ini bisa dinikmati dengan cokelat hitam yang juga memiliki kandungan magnesium, mineral yang bermanfaat untuk kesehatan tidur.

Pisang dengan selai kacang

Selai kacang tidak mengandung lemak jenuh yang bisa meningkatkan serotonin dan rasa kenyang. Makan pisang dengan selai juga dapat membantu tidur kembali karena mengandung magnesium yang tinggi.

Teh kamomil

Teh ini mengandung flavonoid yang merupakan kandungan tertentu yang ditemukan dalam makanan dan disebut apigenin. Apigenin membantu mengurangi insomnia dan meningkatkan kondisi tidur yang stabil.

SHELAMITA AZZAHRA

