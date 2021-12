5 Manfaat Daun Insulin bagi Kesehatan Termasuk Pengidap Diabetes

TEMPO.CO, Jakarta -Indonesia berada di posisi ke-4 dari 10 negara dengan jumlah penerita Diabetes Melitus terbanyak.

Seseorang yang menderita diabetes harus memeriksakan diri dan mendapatkan perawatan dokter. Sebagian juga mencari obat herbal sebagai alternatif penyembuhan.

Saat mencari obat herbal yang dapat mengobati diabetes, biasanya kita akan tertuju ke tanaman pare, sambiloto, dan brotowali. Namun, ada tanaman lain yang dapat mengobati diabetes, yaitu tanaman yakon atau disebut juga dengan daun insulin.

Manfaat daun yakon sudah dibuktikan oleh penelitian. Menurut Michael Hermann dari Research Project Leader of the Andean Roots and Tubers, mengungkapkan bahwa tanamana yakon memiliki kandungan fruktosanya sekitar 35%.

Sedangkan menurut Dr. Sri Widowati tanaman yakon kaya dengan insulin di mana unit-unitnya mengandung gula-gula fruktosa yang dapat dicerna oleh enzim pencernaan namun dapat di fermentasi oleh usus besar.

Dilansir dari laman Rumah Herbal Holistik, berikut beberapa manfaat dari daun insulin:

Mengobati diabetes

Daun ini sudah terkenal di dunia kesehatan karena efek anti-hiperglikemiknya yang dapat mengobati diabetes.

