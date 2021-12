Ilmuwan Sebut Kaitan Kesehatan Mulut dan Penyakit Serius

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap bagian tubuh saling bergantung. Bila ada salah satu yang bermasalah, maka bagian lain juga akan merasakan dampaknya. Salah satu area tubuh yang penting untuk kesehatan secara keseluruhan adalah gigi karena kesehatan mulut yang buruk telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan yang tidak terduga.

Sebagai informasi, gigi yang sehat memiliki sekitar 1.000 hingga 100.000 bakteri yang hidup di dalamnya. Sedangkan gigi yang kotor dapat menampung hingga 1 miliar bakteri. Dilansir dari Eat This, berikut empat alasan Anda harus menjaga kebersihan gigi dan rutin melakukan pemeriksaan ke dokter.

Risiko penyakit kardiovaskular

Penyakit periodontal mempengaruhi tulang dan gusi di sekitar gigi dan penelitian telah menghubungkannya dengan masalah kesehatan, seperti penyakit jantung dan stroke. Menurut sebuah penelitian terhadap lebih dari 11.750 orang dewasa yang diterbitkan dalam jurnal Hypertension, para peneliti menemukan setengah dari orang yang dirawat karena tekanan darah tinggi juga dilaporkan memiliki penyakit gusi.

Para ilmuwan berpikir peradangan pada gusi dapat memicu atau memperburuk peradangan di area lain tubuh, termasuk arteri. Menurut Mayo Clinic, meskipun hubungannya tidak sepenuhnya dipahami, beberapa penelitian menunjukkan penyakit jantung, penyumbatan arteri, dan stroke mungkin terkait dengan peradangan dan infeksi yang dapat disebabkan oleh bakteri mulut.

Kesehatan otak

Semakin banyak gigi yang tanggal, semakin besar risiko terkena demensia atau penurunan kognitif. Sebuah studi yang diterbitkan dalam JAMDA: The Journal of Post-Acute and Long Term Care Medicine menemukan untuk setiap gigi yang tanggal, orang memiliki risiko 1,1 persen lebih besar terkena demensia dan 1,4 persen lebih besar mengalami penurunan kognitif.

Hubungan antara gigi yang tanggal dan masalah otak mungkin melibatkan nutrisi, paparan bakteri mulut, atau status sosial ekonomi. Meski demikian, ini adalah pengingat yang baik untuk selalu memeriksakan gigi secara teratur dan mengutamakan kesehatan mulut.

Risiko pneumonia

Selain dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, kesehatan mulut yang tidak terjaga dengan baik dapat mempengaruhi paru-paru akibat bakteri yang ada di mulut. Menurut Mayo Clinic, bakteri tertentu yang ada di mulut dapat masuk ke paru-paru, menyebabkan pneumonia dan penyakit pernapasan lain.

Rasa sakit kronis dan kekurangan gizi

Efek alami dari waktu dan keausan pada gigi dapat menyebabkan keretakan, gigi berlubang, dan penumpukan plak. Apabila mengabaikan kunjungan rutin ke dokter gigi, kondisi ini dapat menyebabkan rasa sakit kronis. Karena rasa sakit ini Anda mungkin tidak dapat makan dengan benar sehingga berpotensi kekurangan gizi.

Baca juga: Jaga Kesehatan Gigi dan Mulut dengan Cara Simpel Berikut