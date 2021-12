Work from Home Mempengaruhi Tren Warna Cat Rumah di 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Arsitek Mande Austriono mengatakan pilihan warna hunian di 2022 akan dipengaruhi oleh aktivitas work from home. Seperti diketahui, selama pandemi Covid-19, sebagian masyarakat bekerja dari rumah. Sebab itu, mereka membutuhkan suasana dan nuansa yang menunjang kegiatan itu.

"Ke depannya, work from home jadi cara baru dalam menjalani aktivitas keseharian," kata Mande yang menjabat Managing Director and Founder DForm Studio saat diskusi virtual pada Kamis, 9 November 2021. Bekerja dari rumah menjadi pertimbangan bagi penghuni untuk menciptakan suasana yang nyaman, salah satunya dengan memilih warna-warna yang segar dan lembut, seperti biru langit.

Warna-warna yang lembut, natural, sekaligus menenangkan akan membantu penghuni rumah beraktivitas secara maksimal. "Nuansa rumah yang segar, diharapkan mampu membantu memunculkan ide-ide kreatif dari para pemilik rumah," katanya.

Praktisi kesehatan holistik dan self-healing, Reza Gunawan sepakat dengan pernyataan Mande. Menurut Reza, warna biru identik dengan ketenangan dan memicu respons relaksasi. Rona ini juga menghadirkan inspirasi serta meningkatkan fokus dan produktivitas. "Saat kita dikelilingi oleh warna yang tepat, pikiran dan suasana hati akan turut terpengaruh menjadi lebih rileks, tenang, dan damai," ujar Reza.

Creative Director of AkzoNobel’s Global Aesthetic Center, Heleen van Gent mengatakan, AkzoNobel melalui merek cat Dulux, menghadirkan Colour of the Year 2022 bertema "Bright Skies - A Breath of Fresh Air". Tersedia empat palet warna, yakni Workshop, Greenhouse, Studio dan Salon, serta Bright Skies.

"Tema warna 2022 ini mewakili apa yang kami yakini tentang kenyamanan dalam melakukan berbagai aktivitas di dalam rumah, terkoneksi dengan alam, berkontemplasi sehingga tercipta ide-ide kreatif, dan terbuka terhadap inspirasi yang lebih segar," ujarnya.

