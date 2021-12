Tak Selalu Merugikan, Ini Sederet Manfaat Bermain Video Game

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan video game ternyata memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan manusia. Baru-baru ini, banyak penelitian video game menunjukkan efek menguntungkan pada kognisi dan otak.

Berikut manfaat video game bagi kesehatan manusia seperti dilansir dari laman sciencealert.com:

1. Video game 3D dapat meningkatkan kapasitas memori

Dalam studi pada 2015 di The journal of Neuroscience, peneliti dari University of California, Irvine merekrut 69 peserta, dan meminta sepertiga untuk bermain Super Mario 3D World selama dua minggu, sepertiga untuk bermain Angry Birds, dan sisanya tidak bermain apa pun.

“Karena pengalaman menarik mereka dan memperkaya lingkungan virtual 3D, video game yang sama yang telah dimainkan selama beberapa dekade oleh anak-anak dan orang dewasa sebenarnya dapat memberi otak kita stimulasi yang berarti,” tulis penelitian tersebut.

Peserta yang memainkan Mario melakukan tugas memori tindak lanjut dengan lebih baik, sementara yang lain tidak menunjukkan peningkatan sebelum dan sesudah permainan. “Gamer video yang secara khusus menyukai video game 3D kompleks berkinerja lebih baik,” tulis kesimpulan penelitian tersebut.

2. Bermain game baik untuk menghilangkan rasa sakit

Beberapa orang memainkan game untuk melipur rasa sakit. Tinjauan literatur 2012 yang diterbitkan dalam American Journal of Preventive Medicine menemukan, dalam 38 penelitian yang diperiksa, video game meningkatkan hasil kesehatan dari 195 pasien di setiap lini, termasuk terapi psikologis dan fisik.

Pada 2010, para ilmuwan mempresentasikan penelitian di konferensi American Pain Society, yang menemukan bukti bahwa bermain video game, terutama game realitas virtual, efektif dalam mengurangi kecemasan atau rasa sakit yang disebabkan oleh penyakit kronis atau prosedur medis.

“Fokusnya tertuju pada permainan bukan rasa sakit atau prosedur medis, sedangkan pengalaman realitas virtual melibatkan indra visual dan lainnya,” kata Jeffrey Gold dari University of Southern California.

3. Permainan membantu anak-anak disleksia meningkatkan kemampuan membaca mereka

Sebuah studi pada 2013 yang diterbitkan di Cell menyelidiki efek bahwa bermain game aksi, seperti ‘Rayman Raving Rabbids’, dapat membantu anak-anak disleksia berusia 7 hingga 13 tahun membaca lebih cepat, tanpa kehilangan akurasi.

Hasilnya sama atau lebih baik dengan perawatan membaca tradisional, yang bisa lebih memakan waktu dan tidak menyenangkan. Para peneliti berpikir bahwa langkah cepat dalam permainan ini membantu anak-anak meningkatkan rentang perhatian mereka, meskipun hipotesis ini belum diuji.

4. Video game membuat lebih pintar

Sebuah penelitian yang diterbitkan di PLoS ONE pada 2013 mengatakan kognisi mungkin ditingkatkan ketika seseorang memulai Xbox atau PlayStation. Para peneliti mengambil lima kelompok non-gamer, dan membuat mereka bermain game telepon selama satu jam sehari selama empat minggu. Mereka menemukan bahwa semua video game, baik game aksi dan non-aksi, meningkatkan fungsi kognitif pada peserta.

5. Game dapat meningkatkan materi otak

Sebuah studi pada 2014 yang diterbitkan di Molecular Psychiatry oleh para peneliti dari Max Planck Institute di Jerman menemukan bahwa bermain Super Mario 64 menyebabkan peningkatan ukuran daerah otak. Khususnya bagian otak yang bertanggung jawab untuk orientasi spasial, pembentukan memori, perencanaan strategis, dan keterampilan motorik halus.

Ketika para peneliti mengamati 24 peserta yang telah memainkan permainan selama 30 menit sehari selama dua bulan di bawah mesin MRI, mereka menemukan bahwa mereka telah meningkatkan materi abu-abu di hipokampus kanan, korteks prefrontal kanan, dan otak kecil. “Ini membuktikan bahwa daerah otak tertentu dapat dilatih melalui video game”, kata salah satu peneliti, Simone Kuh.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

