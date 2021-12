5 Manfaat Daun Binahong: Cegah Penuaan Dini hingga Jaga Pencernaan

TEMPO.CO, Jakarta -Daun binahong atau yang bernama latin Anredera cordifolia, adalah salah satu tanaman herbal yang banyak akan manfaatnya bagi kesehatan.

Pada daun binahong terdapat beberapa kandungan kimiawi seperti kandungan metabolit sekunder daun binahong, yaitu flavonoid, alkaloid, tanin, steroid, triterpenoid, saponin, dan minyak atsiri.

Berikut ini beberapa manfaat yang bisa diambil dari mengkonsumsi daun binahong bagi tubuh:

1. Jerawat

Jerawat (acne vulgaris) di wajah terjadinya karena adanya penyumbatan kelenjar minyak yang juga disertai inflamasi kronik folikel pilosebaseus dapat diredakan peradangannya dengan menggunakan daun binahong.

Di dalam binahong terdapat kandungan flavonoid, saponin, steroid/ triterpenoid dan kumarin. Senyawa macam alkaloid, polifenol, saponin dan flavonoid yang bekerja mengatasi jerawat dengan merusak komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh.

2. Cegah penuan dini

Kandungan vitamin c di dalam daun binahong tergolong tinggi, dan vutamin c dalam daun binahong berperan sebagai kofaktor hidrosilasu protein dalam pembentukan kolagen.

3. Bantu percepatan pemulihan luka

Menurut penelitian yang dikutip dari laman uit.e-journal.id, menyebutkan kadar vitamin c dalam daun binahong sebesar 0,106 persen atau setara dengan 0,106 gram. Kandungan vitamin c ini meningkatkan pertumbuhan generatif jaringan sel kulit.

4. Menjaga sistem pencernaan

Ekstrak etanol daun binahong mempunyai aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan Salmonella typhi secara in vitro Ekstrak etil asetat daun binahong mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Shigella flexneri secara in vitro dengan nilai kadar bunuh 8 persen kinerjanya adalah menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli secara in vitro.

5. Menangkal radikal bebas

Peran kolagen yang terkandung di dalam daun binahong juga bermanfaat sebagai antioksidan, dikonsumsi manusia untuk memelihara kesehatan kulit dan melancarkan peredaran darah. Juga mampu mengikat senyawa lemak untuk dikeluarkan dari tubuh.

TIKA AYU

