Manfaat Minyak Kelapa untuk Menurunkan Berat Badan dan Mencegah Infeksi

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak hal yang bermanfaat dari kelapa. Buah itu termasuk serba guna, bisa dinikmati airnya untuk minuman. Bisa juga diambil daging buahnya yang diolah menjadi santan atau minyak. Mengutip laman Harvard University, minyak kelapa tak mengandung kolesterol dan serat. Ada sedikit kandungan sterol, vitamin, mineral. Sterol memiliki struktur kimia yang meniru kolesterol darah. Kandungan itu bisa membantu memberhentikan penyerapan kolesterol dalam tubuh.

Berikut manfaat minyak kelapa untuk kesehatan tubuh:

Menurunkan berat badan

Metode analisis yang mengontraskan dan mengombinasikan berbagai kajian (metaanalisis) dari 13 studi yang diterbitkan dalam Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics menemukan manfaat mengonsumsi minyak kelapa untuk menurunkan berat badan. Hal itu dipengaruhi oleh trigliserida rantai menengah (MCT). Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan dalam darah. Journal of Nutritional Science and Vitaminology juga menunjukkan, bahwa MCT dalam minyak kelapa akan meningkatkan termogenesis (produksi panas dalam tubuh) sebanyak 6 persen.

Kesehatan jantung

Minyak kelapa bemanfaat untuk kesehatan jantung, kandungannya meningkatkan kolesterol baik atau lipoprotein densitas tinggi (HDL) dalam tubuh. Peningkatan HDL dalam tubuh dan mengubah rasio kolesterol jahat atau lipoprotein densitas rendah (LDL).

Melembapkan kulit dan rambut

Minyak kelapa bisa meningkatkan kelembapan dan kandungan lipid pada kulit. Minyak kelapa juga dapat melindungi kerusakan rambut. Jika rambut berketombe atau kering, minyak kelapa mengandung asam lemak yang dapat membantu mengatasi masalah itu.

Keseimbangan hormon

Kandungan asam laurat dalam minyak kelapa dapat menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Minyak kelapa merupakan lemak yang sangat baik untuk dikonsumsi selama menopause dan kecenderungan efek positif pada kadar estrogen.

Membasmi bakteri

Setengah dari asam lemak dalam minyak kelapa adalah asam laurat. Mengutip laman platform Eat This, Not That!, asam laurat berguna untuk membasmi bakteri, virus, dan jamur. Sebab itulah, minyak kelapa bisa dibalurkan di bagian tubuh yang terdapat luka. Minyak kelapa berguna untuk mencegah infeksi.

VALMAI ALZENA KARLA

