Apa Itu Hipotensi atau Darah Rendah, Pusing Saat Pindah Posisi Duduk ke Berdiri

TEMPO.CO, Jakarta - Anda sering merasa pusing, penglihatan kabur, atau bahkan pingsan saat berpindah posisi dari duduk ke berdiri atau bangkit dari tidur? Jika mengalami itu, waspada gejala hipotensi atau darah rendah.

Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Dito Anurogo mengatakan, tekanan darah bisa berubah sepanjang hari, tergantung banyak hal. Di antaranya, kondisi fisik, posisi tubuh, ritme pernapasan, level stres, obat-obatan yang dikonsumsi, makanan dan minuman, serta waktu, baik pagi, siang, sore, atau malam.

Tekanan darah diatur secara berkesinambungan melalui sistem saraf otonom sebagai keseimbangan sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis bertugas meningkatkan tekanan darah dengan menambah denyut jantung dan menyempitkan arteriol. Sementara sistem saraf parasimpatis menurunkan tekanan darah dengan menurunkan denyut jantung dan merelaksasikan arteriol untuk meningkatkan diameter pembuluh darah.

"Hipotensi postural atau hipotensi ortostatik adalah menurunnya tekanan darah karena perubahan posisi. Misalnya dari duduk lalu berdiri, atau dari posisi berbaring lalu berdiri," kata Dito Anurogo kepada Tempo. Pada kondisi normal, gravitasi menyebabkan darah mengalir ke kaki saat seseorang berdiri. Tubuh kemudian mengkompensasi dengan meningkatkan denyut jantung dan menyempitkan pembuluh darah. Dengan demikian, bisa dipastikan tersedia cukup darah ke otak.

Pada penderita darah rendah -termasuk hipotensi postural atau ortostatik, mekanisme kompensasi ini tidak terjadi. Akibatnya, tekanan darah menurun, kemudian memicu terjadinya beragam gejala, seperti pusing, sensasi jatuh, berputar, penglihatan kabur, bahkan pingsan pada beberapa kasus. Beberapa diagnosis banding atau problematika kesehatan yang menyerupai tekanan darah rendah adalah hipotensi benigna, syok distributif, syok kardiogenik, syok hipovolemik, syok obstruktif, syok hipotensif tipe kombinasi.

# Sumber Masalah Hipotensi

Secara umum, masalah hipotensi dapat bersumber dari jantung dan pembuluh darah. Pada hipotensi yang bersumberkan jantung atau cardiac, disebabkan output yang rendah. Kondisi ini dapat dijumpai pada keadaan aritmia (ketidakteraturan ritme jantung). Jenisnya berupa bradikardi (denyut jantung melambat), takikardi (denyut jantung bertambah cepat), dan fibrilasi.

Ada pula karena penyakit jantung struktural, misalkan penyakit katup jantung, penyakit jantung iskemik, penyakit perikardial, tamponade jantung, penyakit kongenital, kardiomiopati obstruktif, kardiomiopati dilatasi, hipertensi paru-paru primer. Bisa juga hipovolemia atau penurunan volume darah dengan kondisi perdarahan (hemorrhage), diare, dehidrasi (kekurangan cairan tubuh), orthostatic volume shifts, dan obat golongan diuretik.

Hipotensi yang bersumber pembuluh darah atau vascular terbagi dua, yakni vasodilatasi sistemik dan obstruktif. Vasodilatasi sistemik terjadi pada kondisi sepsis, anafilaksis, neurogenik, disfungsi otonomik, dan pengaruh obat-obatan. Sedangkan obstruktif dijumpai pada penyakit emboli paru-paru.

# Penyebab Hipotensi

Beberapa kondisi yang memicu hipotensi, antara lain problematika jantung, endokrin, kehilangan darah, infeksi berat, reaksi alergi berat, kehamilan, defisiensi nutrisi, dan kondisi tertentu. Problematika jantung yang mengakibatkan hipotensi, seperti bradikardi, gangguan katup jantung, serangan jantung, dan gagal jantung.

Problematika endokrin berupa hipotiroidisme, hipertiroidisme, insufisiensi adrenal (penyakit Addison), hipoglikemia (penurunan gula darah), dan beberapa kasus diabetes. Kehilangan darah yang memicu hipotensi bisa disebabkan kecelakaan dan perdarahan organ dalam. Reaksi alergi berat atau anaphylaxis dapat dipicu oleh makanan, obat-obat tertentu, racun serangga, dan latex.

Hipotensi pada ibu hamil terutama terjadi pada kehamilan usia 24 minggu dengan kondisi tekanan sistolik menurun antara 5-10 mmHg dan tekanan diastolik menurun antara 10-15 mmHg. Dito menjelaskan, tekanan darah akan kembali normal setelah melahirkan. Defisiensi nutrisi yang memicu hipotensi karena kekurangan vitamin B12 dan folat. Sementara beberapa kondisi khusus yang mengakibatkan hipotensi, seperti dehidrasi, demam, muntah, diare berat dan berulang, serta olahraga berat.

Hipotensi juga dapat disebabkan oleh medikamentosa atau obat tertentu. Misalkan obat golongan alfa bloker (prazosin), beta bloker (atenolol, propranolol), diuretik (furosemide, hydrochlorothiazide), antidepresan golongan trisiklik (doxepin, imipramine), medikamentosa untuk penyakit Parkinson (pramipexole atau obat-obatan yang mengandung levodopa). Obat sildenafil (terutama bila dikombinasikan dengan nitroglycerine), terapi untuk disfungsi ereksi (sildenafil, tadalafil, terutama bila diresepkan dengan obat jantung seperti nitroglycerin), golongan calcium channel blockers, golongan angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors.

# Solusi Hipotensi

Ada dua pendekatan yang dapat dan biasa dilakukan oleh tim medis untuk mengatasi hipotensi. Pertama, metode farmakologis dengan memberikan obat; kedua, metode nonfarmakologis dengan mengubah gaya hidup.

Untuk pendekatan farmakologis, Dito Anurogo mengatakan, dokter akan memberikan obat sesuai kondisi pasien, apakah termasuk hipotensi ortostatik tipe hipoadrenergik (neurogenik) atau tipe hiperadrenergik. Tujuan utama terapi ini adalah meningkatkan kualitas hidup, mencegah cedera lanjutan, menurunkan episode hipotensi ortostatik, mengurangi kerusakan organ, dan mencegah hipertensi yang tak terkendali.

Terapi pilihan untuk penderita hipotensi ortostatik adalah golongan atau agen vasopressor untuk meningkatkan tekanan darah. Obat-obat yang boleh diberikan oleh dokter, antara lain fludrocortisone, midodrine, atau pyridostigmine. Jika hipotensi masih berlanjut, dokter akan memastikan penderita tidak hipoglikemik, hipotermia, atau anemia/hipoproteinemia dan tidak terjadi ketidakseimbangan elektrolit.

Untuk pendekatan nonfarmakologis, ada beberapa cara mengurangi episode hipotensi ortostatik, yakni:

Mencegah terpapar lingkungan panas

Menghindari konsumsi makanan atau minuman panas

Menghindari mandi dengan air hangat di siang hari

Mengurangi minuman berkafein

Meningkatkan asupan garam sekitar 10-20 gram per hari

Membatasi aktivitas pada dini hari dan setelah makan

Jangan memakai stockings ketat dan/atau abdominal binder, seperti stagen atau ikat pinggang sepanjang hari atau saat beraktivitas.

Jangan terlalu mengejan saat berkemih

Hindari meninggikan posisi kepala saat tidur

Jangan minum terburu-buru sebelum berdiri

Tidak mengenakan pakaian lembap atau basah saat cuaca panas

Minum (minimal satu gelas) jus anggur sebelum tidur untuk efek vasodilator

Hipotensi dalam bentuk sedang dapat mengakibatkan pusing, lemas, pingsan, dan risiko cedera akibat jatuh. Hipotensi level sangat rendah dapat membuat tubuh kekurangan oksigen, yang menyebabkan kerusakan pada jantung dan otak Anda. "Hipotensi perlu segera diatasi oleh dokter sebelum berlanjut menjadi komplikasi," kata Dito Anurogo yang kini sedang menempuh S3 di International PhD Program for Cell Therapy and Regeneration Medicine (IPCTRM), College of Medicine, Taipei Medical University (TMU), Taiwan.

Baca juga:

Apa Itu Omicron? Betulkah 500 Persen Lebih Menular dan Bagaimana Mencegahnya