Cara Mudah Tingkatkan Kesehatan Mental dengan Ponsel

TEMPO.CO, Jakarta - Ponsel sering mendapat titel buruk sebagai sumber masalah kesehatan mental. Banyak penelitian yang menyebut menggunakan ponsel yang berlebihan bisa menyebabkan masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Padahal, ponsel itu sendiri dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan mental.

Melansir dari Eat This Not That, berikut cara memanfaatkan ponsel untuk meningkatkan kesehatan mental.

Unduh aplikasi meditasi

Jika tidak punya waktu untuk sesi terapi atau kelas yoga, aplikasi meditasi dipandu di ponsel dapat membantu menikmati rasa tenang yang mendalam dengan cepat. Meditasi sekitar 10-15 menit per hari dapat membuat perbedaan luar biasa dalam perasaan.

"Aplikasi seperti headspace atau ketenangan. Perpustakaan lengkap skrip meditasi yang dipandu dapat membantu dengan segala sesuatu mulai dari kecemasan terhadap rasa sakit diri terhadap rasa sakit kronis. YouTube juga menawarkan sumber daya gratis yang tak terhitung jumlahnya," kata neuropsikolog Alexander Burgemeester.

Dengar musik

Mendengarkan musik favorit dapat membantu mengalihkan pikiran dari hal yang sedang mengganggu suasana hati dengan cepat. “Streaming musik memungkinkan untuk membuat daftar putar tertentu berdasarkan suasana hati. Anda dapat mendengarkan lagu apapun yang diinginkan kapan pun Anda mau. Ini bisa sangat bermanfaat untuk kesehatan mental," kata Burgemeester.

Curhat dengan orang yang dipercaya

Terkedang memiliki orang yang bisa mendengarkan apa yang terjadi dapat membantu meringankan masalah. “Ini bisa membantu karena itu adalah cara untuk terhubung dan curhat tentang beberapa hal yang terjadi dalam hidup. Lebih baik mengekspresikan emosi daripada menahannya. Ini juga cara yang bagus agar komunikasi berjalan efektif, berbagi hal-hal yang dialami dengan orang lain,” kata Lauren Schapiro.

Lihat konten positif di media sosial

Meskipun ada banyak media sosial yang dapat memperburuk kesehatan mental, sebanarnya itu juga bisa menjadi alat untuk meningkatkannya. “Kadang-kadang mengikuti akun yang dapat memicu atau menyebabkan rasa lebih buruk, lebih baik untuk berhenti mengikuti akun tersebut. Coba ikuti akun positif yang menginspirasi atau mendukung, konten yang membuat merasa lebih baik, "kata Schapiro.

Tinggalkan ponsel di rumah

Terkadang, cara terbaik untuk meningkatkan kesehatan mental dengan cara meninggalkan ponsel. “Berjalan-jalan dengan tidak membawa telepon. Percaya atau tidak, orang-orang bisa melakukan ini sepanjang waktu. Anda bisa menghabiskan waktu dengan lingkungan sekitar,” kata Smith. Ini adalah cara sederhana yang dapat mengurangi tingkat stres sebesar 25 persen.

ANDINI SABRINA | EAT THIS NOT THAT

