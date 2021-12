Tips Menjaga Kesehatan Paru-paru

TEMPO.CO, Jakarta - Jaga paru-paru tetap sehat dan prima, terutama di tengah pandemi Covid-19. Paru-paru yang sehat tidak hanya mampu menangkal infeksi virus seperti pilek, flu, dan Covid-19 tetapi juga lebih siap bangkit kembali lebih cepat bila virus menyelinap masuk.

Ada cara mudah yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Melansir Woman's World, berikut lima cara alami untuk menjaga kesehatan paru-paru menurut para ahli.

Suplemen zinc

Zinc diketahui mampu mencegah virus berkembang biak di dalam sel dan mengurangi risiko pneumonia hingga 50 persen. Sementara itu, sebuah laporan dari Spanyol baru-baru ini mengungkapkan orang-orang dengan kadar zinc yang sehat 76 persen lebih kecil kemungkinannya menderita komplikasi Covid-19 yang serius. Itulah sebabnya ahli kedokteran fungsional Fred Pescatore menyarankan untuk mengonsumsi 50 mg zinc larut setiap hari untuk menyerang virus pernapasan.

Menghirup melalui hidung

Jaringan hidung menghasilkan gas yang dikenal sebagai oksida nitrat (NO), yang dapat meningkatkan fungsi paru-paru dan meningkatkan kadar oksigen hingga 20 persen. Terlebih lagi, menurut laporan peraih Nobel Louis Ignarro, NO diketahui memiliki kekuatan antivirus yang bertahan melawan infeksi. Oleh karena itu, percepat NO ke paru-paru hanya dengan menghirup melalui hidung.

Makan apel

Ternyata, makan apel sudah sangat membantu kesehatan paru-paru. Ahli imunologi Joanna Makowska mengatakan itu karena kulit apel mengandung flavonoid yang mengurangi peradangan saluran napas dan dapat memperkuat jaringan paru-paru. Selain itu, peneliti Finlandia juga menyarankan untuk makan sebutir apel besar setiap hari untuk meningkatkan resistensi terhadap virus sebesar 32 persen.

Redakan batuk dengan ekstrak daun ivy

Peneliti Jerman menyebutkan esktrak daun ivy mampu mengurangi peradangan paru-paru, membuka saluran udara, dan meredakan batuk kronis.

Berlama-lama di kamar mandi

Spesialis pengobatan darurat Jeffrey Gusky mengatakan udara lembab sangat baik untuk paru-paru. Menjaga selaput lendir tetap lembab dapat membantu mempertahankan penghalang yang mencegah virus menembus paru-paru. Anda juga bisa menggunakan waslap yang telah diolesi minyak kayu putih di lantai kamar mandi. Studi menunjukkan cineol mampu melindungi paru-paru terhadap infeksi.

Baca juga: Aneka Makanan Sehat Sahabat Paru-paru