Supaya Kandungan Vitamin C Tidak Rusak karena Kontaminasi Udara

TEMPO.CO, Jakarta - Vitamin C merupakan salah satu asupan penting untuk menjaga kesehatan. Vitamin C berfungsi memperbaiki kerusakan sel akibat radikal bebas, memproduksi kolagen, dan menstimulasi sistem kekebalan tubuh.

Ada beragam bentuk suplemen vitamin C yang tersedia di pasaran. Ada yang berbentuk cair, tablet, effervescent, sampai suntik. Khusus untuk vitamin C yang berbentuk tablet atau minuman, konsumen harus memastikan kandungannya utuh dan tidak berkurang karena terpapar udara luar.

Vitamin C rentan rusak akibat perubahan suhu atau kondisi di lingkungan sekitar. Chief Executive Office Mitra Mas Sentosa yang memproduksi Miss U2 Vitamin Effervescent, Jay menyampaikan cara supaya kandungan vitamin C dalam suplemen tetap terjaga. "Setiap partikel vitamin C Miss U2 berlapis 97,5 persen ascorbic acid sebagai antioksidan yang berfungsi menjaga kandungan vitamin C dari udara luar sehingga tidak mudah rusak," kata Jay dalam keterangan tertulis, Kamis, 30 Desember 2021.

Menurut Jay, penting untuk mengurangi oksidasi pada vitamin C, khususnya di negara tropis dan lembap seperti Indonesia supaya tidak mengurangi khasiatnya. "Terlebih dalam masa pendemi ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan vitamin C biasa, tetapi juga diperlukan formula yang mampu memastikan kandungannya tetap terjaga ketika dikonsumsi," ujarnya.

Jay mengklaim kandungan vitamin dan mineral dalam satu tablet Miss U2 Vitamin Effervescent setara dengan 1,7 kilogram stroberi, 16 kuning telur, dan satu sepertiga tiram. "Vitamin ini memiliki vitamin C 1000 miligram, vitamin D 400 IU, dan Zinc 10 miligram," katanya. Ketika dimasukkan ke dalam segelas air dan memasuki proses pelarutan, menurut dia, buih berlimpah yang merupakan gas karbondioksida membantu mempercepat hancurnya tablet dan meningkatkan kelarutan zat aktif.

