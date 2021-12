3 Tips Supaya Lebih Semangat dan Percaya Diri di Tahun Baru 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun baru 2022 sudah di depan mata. Meski masih dalam kondisi pandemi, kita tak boleh lesu di tahun baru. Sambut dengan semangat dan optimistis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Buat yang sudah membuat daftar resolusi tahun baru, kamu mesti tahu basis keberhasilan dari semua keinginanmu itu adalah semangat dan sikap optimistis. Menerima dan memaafkan apa yang sudah terjadi sepanjang 2021 dan di masa sebelumnya, kemudian lebih siap menyongsong hari baru.

"Sebentar lagi kita akan membuka lembaran baru dengan semangat dan harapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Memiliki kebiasaan hidup yang produktif adalah kunci mencapai kesuksesan dan kebahagiaan," kata Daniel Minardi, Head of Brands Partnership and Digital Products Shopee Indonesia dalam keterangan tertulis tentang "Kampanye Shopee 1.1 New Year Sale mulai 20 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022", Kamis, 30 Desember 2021. "Ciptakan rutinitas dan kebiasaan baru yang positif."

Berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya lebih semangat, optimistis, dan produktif di tahun baru 2022 dan seterusnya:

Menerapkan pola hidup sehat

Sehat adalah kunci. Kalau badan sehat, maka kamu bisa melakukan segala aktivitas dengan maksimal. Menerapkan pola hidup sehat bisa dilakukan dengan cara menjaga segala sesuatu yang kita konsumsi, rutin olahraga, dan cukup istirahat.

Mau mencoba tampil beda di tahun baru , kenapa tidak? Siapa tahu penampilan baru itu akan meningkatkan rasa percaya diri dan menjadi identitas bagimu. Kamu dapat memadukan berbagai gaya yang belum pernah dicoba dengan tetap menjaga kenyamanan.

Sudah memutuskan penampilan baru, kamu juga dapat menciptakan suasana baru di rumah, baik di kamar tidur, ruang kerja, dapur, ruang tamu, teras, dan lainnya. Atau jika mulai 2022 sudah mulai work from office atau bekerja di kantor, kamu dapat mencoba menata meja kerja supaya lebih nyaman. Menciptakan suasana baru bisa dilakukan dengan cara sederhana sampai menantang. Misalkan mulai membereskan segala sesuatu yang terserak, membeli perabot, menambahkan aksesori atau dekorasi unik di sekitar meja kerja, dan banyak lagi.

Selamat tahun baru 2022.

