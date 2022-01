Manfaat Berkebun: Dari Raup Vitamin D hingga Cegah Demensia

TEMPO.CO, Jakarta -Manfaat berkebun selain menghasilkan tanaman yang ditanam di kebun, ternyata juga menghasilkan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.

Manfaat berkebun yang paling utama bisa dirasakan adalah terbentuknya kebutuhan vitamin D. Vitamin D merupakan jenis vitamin pada jaringan bawah kulit dibantu oleh sinar matahari. Disebutkan manfaat vitamin D salah satunya bantu jaga imun tubuh, jaga kesehatan tulang.

Tak hanya itu, menyadur dari laman healthline.com, berkebun bermanfaat sebagai ecotreatment.

Ecotreatmen merupakan konsep ekoterapi intervensi meningkatkan kesehatan mental dan fisik dan kesejahteraan dengan mendukung orang untuk aktif di luar ruangan.

Dalam satu penelitian yang dilakukan oleh New Economics Foundation mengungkapkan bahwa ekoterapi dapat membantu orang untuk merawat mereka kesejahteraan mental, mendukung orang-orang yang mungkin berisiko mengalami masalah kesehatan mental dan membantu pemulihan orang dengan masalah kesehatan mental yang ada.

Berkebun juga bermanfaat dalam mereduksi stres, hal ini lantaran berkebun memberikan pemandangan ruang hijau atau pemandangan semi alam.

Tak hanya itu dengan berkebun seseorang punya kedekatan dengan alam, jadi tubuh mengalami sensasi relaksasi, seperti dikutip dari publikasi "The Benefits of Gardening and Food Growing for Health and Wellbeing".

Masih menurut sumber yang sama menyebutkan orang yang melakukan aktivitas berkebun banyak memproduksi kelenjar keringat, peningkatan tekanan darah, peningkatan produksi adrenalin dan hidrokortison, dan mengurangi aktivitas sistem pencernaan.

Pada jangka panjang, orang yang rutin berkebun kecil kemungkinan terkena demensia saat di usia senja.

TIKA AYU

