Cakupan Vaksinasi Covid-19 Indonesia Terbanyak Keempat Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia masuk dalam lima besar dunia. Artinya, jumlah vaksinasi yang mencapai 280 jutaan dosis ini termasuk yang paling banyak.

Sesuai peringkat, negara yang paling banyak melakukan vaksinasi Covid-19 adalah Cina, India, Amerika Serikat, Indonesia, dan Brasil. Berdasarkan data Our World in Data per 4 Januari 2022, Indonesia sudah menyuntikkan vaksin Covid-19 sebanyak 283.554.361 dosis.

"Pencapaian ini mengantarkan Indonesia menduduki peringkat keempat dengan cakupan vaksinasi terbanyak di dunia," katanya. Pencapaian tersebut, menurut dia, tak lepas dari dukungan seluruh elemen bangsa, yakni TNI, Polri, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial, organisasi keagamaan, pengusaha, dan masyarakat.

Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pemerintah akan terus menggenjot vaksinasi Covid-19 untuk 208,2 juta penduduk Indonesia hingga tuntas pada Maret atau April 2022. Pemerintah mematok kecepatan vaksinasi hingga 50 juta sasaran dalam tempo satu bulan.

Dia memastikan stok vaksin aman, meski saat ini sudah berjalan vaksinasi untuk anak mulai usia 6 tahun dan vaksinasi booster atau dosis ketiga yang dimulai Rabu, 12 Januari 2022. "Sekarang ada stok vaksin sekitar 140 juta dosis," kata Budi Gunadi Sadikin. "Kami juga sudah menyiapkan vaksinasi booster untuk mengantisipasi varian Omicron."

Sembari vaksinasi Covid-19 terus berjalan, Budi Gunadi Sadikin juga mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin protokol kesehatan. Pakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

