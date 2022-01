Aneka Manfaat Minum Air Hangat Bagi Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta -Air hangat menjadi jenis minuman yang ternyata baik bagi kesehatan tubuh.

Menyadur dari laman healthline.com, suhu air hangat antara 54 dan 71 derajat celcius merupakan batas rekomendasi suhu.

Jumlah minum air hangat yang disarankan dalam Journal of Clinical Endocrinology and Metabolisme, yakni 500 ml, manfaatnya bisa meningkatkan metabolisme tubuh hingga 30 persen.

Manfaat minum air hangat bagi tubuh bagus untuk melancarkan pencernaan dan menurunkan berat badan, dalam Jurnal Obesity.

Melancarkan pencernaan lantaran air hangat mendukung pemaksimalan penyerapan nutrisi dan membantu proses detoksifikasi tubuh. Sedangkan manfaat menurunkan berat badan lantaran air hangat meningkatkan perasaan kenyang, mengeluarkan racun di tubuh.

Dari laman healthline.com meminum air hangat juga bantu meringankan gejala akalasia. Akalasia merupakan kesulitan pada kerongkongan memindahkan makanan ke dalam perut.

Selain itu manfaat air hangat bantu legakan hidung tersumbat. Dalam Jurnal Rhinology "The Effects of a Hot Drink on Nasal Airflow and Symptoms of Common Cold and Flu”, menyebutkan air hangat dengan suhu 44-52 derajat celcius dapat legakan jalan napas dan legakan lendir hidung.

Tak hanya itu, saat tubub lelah meminum air hangat dapat bantu otot jadi rileks dan mengurangi rasa sakit tersebut, hal ini lantaran air panas disebut vasodilator yakni memperluas pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi.

TIKA AYU



