Pengaruh Daging Merah bagi Kesehatan Kardiovaskular

TEMPO.CO, Jakarta - Mengurangi konsumsi daging merah dapat membantu meringankan nyeri sendi, mengurangi peradangan, dan menurunkan risiko penyakit hati berlemak. Penelitian baru menghubungkan nutrisi dalam daging merah dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, yang berarti mengurangi makanan ini juga dapat berdampak penting pada kesehatan jantung.

Dalam penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Microbiology, para peneliti dari Klinik Cleveland, sebuah pusat medis nirlaba, melihat bagaimana konsumsi L-karnitin, bahan kimia dalam daging merah, berkontribusi pada pembentukan trimetilamina N-oksida ( TMAO), yang terkait dengan berbagai masalah kardiovaskular yang berbeda. Setelah memeriksa plasma dari hampir 3.000 peserta, bersama dengan berbagai sampel tinja, para peneliti menemukan ketika molekul dari daging merah dikombinasikan dengan bakteri usus tertentu, zat tersebut lebih cenderung membentuk TMAO, yang mengarah pada risiko kesehatan.

Studi sebelumnya telah menghubungkan TMAO dengan peningkatan kolesterol di arteri. Dengan demikian, tidak hanya meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular tetapi juga risiko stroke. Jika Anda penggemar daging merah yang ingin mengurangi tetapi berjuang dengan gagasan untuk menghilangkan sepenuhnya dari pola makan, pertimbangkan untuk memulai dari yang kecil.

Elena Paravantes-Hargitt, pendiri sumber makanan Mediterania OliveTomato dan penulis The Mediterranean Diet Cookbook for Beginner, dilansir dari Eat This, menjelaskan, "Daripada makan kalkun dingin, Anda bisa mulai dengan mengurangi ukuran porsi dan memilih hari tanpa daging. Senin Tanpa Daging adalah kampanye hebat yang memberikan ide dan dukungan untuk mengurangi daging."

Sebagai bonus tambahan, berkomitmen untuk menjalani Senin tanpa daging tidak hanya akan bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga memberi kesempatan untuk mencoba banyak resep baru dan menemukan kelompok influencer makanan favorit berikutnya. Jika memungkinkan, Parvantes-Hargitt juga merekomendasikan mengganti daging merah untuk sumber protein lain karena Anda bertujuan untuk membiarkan sayuran berperan lebih sentral dalam diet.

"Ada banyak hidangan sayur dan kacang yang mengenyangkan untuk memiliki hidangan utama sayuran atau kacang dua hingga tiga kali seminggu," jelasnya.

