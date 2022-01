Kendalikan Kasus Omicron, Pakar Sebut Pentingnya Booster

TEMPO.CO, Jakarta - Data dari Kementerian Kesehatan per 11 Januari 2022 menunjukkan sekitar 68,60 persen lansia yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama dan 43,94 persen dosis kedua dari total 21.553.118 orang. Sementara untuk masyarakat rentan dan umum, cakupan mencapai 70,56 persen dosis pertama dan 46,83 persen dosis kedua, kelompok usia 12-17 tahun sebanyak 86,81 persen sudah divaksin dosis pertama dan 66,11 persen dosis kedua. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Tjandra Yoga Aditama, berpendapat pemberian vaksin penguat (booster) atau dosis ketiga vaksin COVID-19 diperlukan demi mengendalikan kasus COVID-19, termasuk varian Omicron.

"Pemberian booster tentu baik dan segera dimanfaatkan oleh yang sudah mendapat kesempatan ini. Kasus Omicron terus meningkat di dunia dan Indonesia. Tentu kita harapkan peningkatan kasus dapat dikendalikan," ungkapnya.

Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI itu mengingatkan secara makro pemberian booster jangan sampai mengorbankan upaya pemberian dua dosis utama vaksin yang mutlak amat diperlukan.

"Karena masih 43 persen populasi dan 56 persen lansia belum divaksin memadai (dua kali) maka angka ini harus segera dikejar untuk divaksin semaksimal mungkin," kata Tjandra.

Selain vaksinasi, hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan kenaikan kasus termasuk Omicron, yakni penelusuran kasus. Menurutnya, transmisi lokal yang sekarang sudah terjadi harus dicari dari mana sumbernya, tak hanya menularkan ke mana.

"Kalau tahu sumber awalnya maka bisa dicek ke mana saja sumber awal itu sudah menularkan, dan semuanya diisolasi," jelasnya.

Kemudian, karena banyaknya kasus tanpa gejala dan hanya ditemukan saat pasien tes, maka jumlah tes di populasi harus lebih ditingkatkan demi menemukan segera yang positif tanpa gejala dan mengisolasinya agar tidak menularkan ke sekitarnya.

"Pengawasan dari luar negeri juga harus terus ketat, juga melalui mekanisme International Health Regulation (IHR) disampaikan informasi ke negara asal varian Omicron agar di negara itu juga dilakukan testing dan tracing dari kemungkinan sumber penular di negara itu," papar Tjandra.

Dia menilai kesiapan pelayanan kesehatan dari primer, sekunder, dan tersier juga harus terus ditingkatkan, dibarengi upaya komunikasi risiko yang intensif agar protokol kesehatan dapat dilakukan lebih baik lagi.

"Ini bukan lagi new normal tapi sudah menjadi now normal," tegas mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara itu.

Selain itu, data kasus dan terkait dengannya harus selalu diperbarui, begitu juga surveilans yang ketat sehingga dinamika pengambilan keputusan publik dapat berdasarkan data real time, tepat dan cepat.

Baca juga: 3 Alasan Pemberian Vaksin Booster Menurut Satgas Covid-19