Reza Rahadian dan Jerome Polin Jadi Inspirasi Gaya Uniqlo, Seperti Apa Look-nya

TEMPO.CO, Jakarta - Uniqlo menggandeng empat selebritas untuk menunjukkan seperti apa gaya berbusana sesuai karakter mereka dalam tema Uniqlo City - The Joy of Clothing. Empat pesohor itu adalah Reza Rahadian, Jerome Polin, Sophia Latjuba, dan Eva Celia.

Marketing Director and EC Head Business Unit PT Fast Retailing Indonesia (Uniqlo Indonesia), Daniel Pieter Sumual mengatakan, tema tersebut mewakili koleksi LifeWear 2022 Spring/Summer atau busana sehari-hari di musim semi dan musim panas. "Kami memberikan pengalaman berbeda kepada pelanggan dalam mencari inspirasi gaya," kata Daniel dalam peluncuran Uniqlo City - The Joys of Clothing di Senayan City, Kamis, 13 Januari 2022.

Uniqlo memilih empat selebritas tersebut, menurut Daniel, karena mereka memiliki karakter gaya berbeda. Reza Rahadian mewakili tema "The Joys of Imagination", Jerome Polin dengan tema "The Joys of Landscape", Sophia Latjuba dengan tema "The Joys of Skyline", dan Eva Celia dengan tema "The Joys of Sun and Seaside". "Tak bisa dipungkiri, seseorang yang nyaman dalam berpakaian dan bagus atau cocok, itu akan membawa kesenangan," ujar Daniel.

Reza Rahadian mengatakan, tema "The Joys of Imagination" sesuai dengan karakternya karena sesuai dengan pekerjaannya sebagai aktor yang harus mengeksplorasi imajinasi. "Sesuai dengan profesi yang banyak imaji," ujarnya. Dalam tampilan tema itu, Reza dominan memilih gaya busana santai, seperti kaos polos dengan warna-warna netral, sewater basic crew-neck dengan rajutan, serta celana chino.

Koleksi Uniqlo LifeWear 2022 Spring/Summer pilihan Reza Rahadian dengan tema "The Joys of Imagination". Dok. Uniqlo Indonesia

Sementara Jerome Polin yang mengangkat tema "The Joys of Landscape" menghadirkan potongan jeans dengan padu padan sweatshirt, dan pullover hoodie yang memiliki beragam tekstur. Gaya pilihan Jerome Polin yang dominan berlapis atau layering ini cocok untuk aktivitas luar ruang, termasuk jalan-jalan dan bersepeda. "Aku pilih koleksi dengan tema outdoor dan memang suka warna-warna terang. Kepribadian ceria," ujarnya.

Koleksi Uniqlo LifeWear 2022 Spring/Summer pilihan Jerome Polin dengan tema "The Joys of Landscape". Dok. Uniqlo Indonesia

Sophia Latjuba dengan tema "The Joys of Skyline" menghadirkan gaya simpel elegan. Untuk warna, dia memilih earth tone, seperti coklat, krem, biru, serta hitam dan putih. Mengenai potongan busana, Sophia Latjuba memilih mantel trench yang sesuai untuk suasana santai maupun kerja, cardigan, hingga luaran atau outer parka.

Koleksi Uniqlo LifeWear 2022 Spring/Summer pilihan Sophia Latjuba dengan tema "The Joys of Skyline". Dok. Uniqlo Indonesia

Adapun Eva Celia yang memilih tema "The Joys of Sun and Seaside" dominan menerapkan bahan linen dalam gaya pilihannya. "Aku suka bahan linen karena adem dan warnanya juga bagus-bagus. Ada lilac, hijau, dan lainnya," katanya. Eva memadukan busana bertekstur lembut dengan teknik layering dress.

Koleksi Uniqlo LifeWear 2022 Spring/Summer pilihan Eva Celia dengan tema "The Joys of Sun and Seaside". Dok. Uniqlo Indonesia

Dalam menentukan pilihan gaya masing-masing, Uniqlo memberikan tantangan kepada Reza Rahadian, Sophia Latjuba, Eva Celia, dan Jerome Polin dengan membebaskan mereka memilih karakter busana masing-masing di sebuah ruangan dengan beragam pakaian. Ada jaket, gaun, atasan, rok, celana, jeans, sportwear, dan lainnya. Mereka adu cepat dalam memilih dan menetapkan gaya berbusana sesuai kepribadian dan keseharian.

Daniel mengatakan, pelanggan Uniqlo dapat melihat koleksi LifeWear 2022 Spring/Summer dengan empat pilihan gaya dari para selebritas itu di Atrium Senayan City, Jakarta, mulai Jumat sampai Minggu, 14-16 Januari 2022. Di sana terdapat instalasi koleksi, permainan claw machine, dan gratis kopi.

