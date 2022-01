Reza Rahadian Singgung Dikotomi Warna Busana: Boy Should Wear Pink

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat masih ada yang mendikotomi warna berdasarkan jenis kelamin. Misalkan warna merah muda atau pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki.

Aktor Reza Rahadian menyinggung tentang dikotomi warna ini saat menjelaskan bagaimana karakter berbusana pilihan dia. "Dalam memadupadankan pakaian, kita bisa menyesuaikan dengan perasaan kita saat itu," kata Reza dalam peluncuran Uniqlo City - The Joys of Clothing di Senayan City, Kamis, 13 Januari 2022

Reza Rahadian adalah penggemar kaos polos dan gaya busana simpel. "Sesuai profesi yang banyak berimajinasi," kata dia. Melalui koleksi Uniqlo LifeWear Spring/Summer 2022, Reza menerjemahkan karakternya dalam tema "The Joys of Imagination".

Koleksi Uniqlo LifeWear 2022 Spring/Summer pilihan Reza Rahadian dengan tema "The Joys of Imagination". Dok. Uniqlo Indonesia

Saat memilih warna pakaian misalkan, Reza Rahadian terkadang menyesuaikan dengan suasana hatinya di hari itu. "Pink is a new black," katanya. Akhir-akhir ini dia juga baru menyadari kalau atasa linen berwarna pink cocok dipadukan dengan celana putih. "Jadi, boy should wear pink. That's fine."

Dalam koleksi busana tema "The Joys of Imagination", Reza Rahadian memadukan atasan berbahan linen lengan panjang warna pink dengan bawahan celana panjang putih. Ada pula warna netral lainnya, seperti kemeja lengan panjang biru dengan rompi abu-abu, dan celana panjang model chino berwarna hitam.

