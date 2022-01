Bintang Expendables 4, Sylvester Stallone Hadir di Mola Living Live Jumat Pagi ini

INFO GAYA - Aktor kenamaan Hollywood, Sylvester Stallone akan hadir di Mola Living Live bersama Dino Patti Djalal pada Jumat pagi, 21 Januari pukul 09.00 WIB. Pada Mola Living Live kali ini, Stallone tidak hanya akan membagikan karier beraktingnya selama lebih dari 45 tahun, tapi juga menceritakan pengalaman hidupnya berada di industri film yang telah ditekuninya sejak 1974.

Pria yang lahir dengan nama asli Michael Sylvester Gardenzio Stallone ini mengawali sukses karier aktingnya lewat film Rocky, film laga klasik tentang petinju yang kisahnya ditulis sendiri oleh Stallone. Film ini akhirnya menjadi cetak biru film-film bertema “from zero to hero” dunia. Kesuksesan film yang diproduksi hingga 8 sekuel ini bahkan membuat Stallone tak bisa lepas dari tokoh Rocky Balboa.

Kini di usianya yang telah menyentuh angka 75 tahun, Sylvester Stallone masih sangat produktif dan baru saja menyelesaikan film Expendables 4 bersama aktor kawakan Jason Statham, Dolph Lundgren serta aktor laga kebanggaan Indonesia Iko Uwais, yang akan tayang di bioskop tahun ini.

“Saya sangat excited akan berbincang selama 1 jam non-stop bersama Sylvester Stallone di Mola nanti. Sewaktu dikonfirmasi bahwa Stallone akan hadir di Mola hari Jumat ini, saya tidak bisa tidur. Melalui film seperti Rambo dan Rocky, Stallone adalah ikon generasi saya. Stallone dikenal sebagai aktor yang macho, namun juga sosok yang humanis dan rendah hati. Yang saya kagum adalah kemampuan Stallone beradaptasi. Setelah hampir 50 tahun menjadi aktor, ia terus berkarya, baik sebagai aktor, sutradara atau produser,” ucap Dino Patti Djalal.

Mantan dubes Indonesia di Amerika tersebut juga menambahkan, ingin berdiskusi seputar pengalaman hidup Stallone, kariernya sebagai actor serta resepnya membangun rumah tangga yang harmonis. “It's going to be fun!,” katanya.

Mola selalu menghadirkan tokoh-tokoh sukses dunia yang bisa memberikan wawasan tentang dunia yang digelutinya. Seluruh tayangan Mola Living Live bisa disaksikan secara eksklusif di platform Mola melalui aplikasi mobile Mola, situs Mola.tv ataupun Smart TV Mola. (*)