Manfaat Cabai Antara Lain Bisa Turunkan Berat Badan, Kok Bisa?

TEMPO.CO, Jakarta -Cabai selalu digunakan sebagai bumbu masakan untuk memberikan cita rasa pedas, dan manfaat cabe tidak sedikit.

Cabai bisa dikonsumsi secara langsung, dijadikan sambal, dikeringkan, atau digerus menjadi bubuk cabai. Tak hanya pedas, cabai juga memiliki kandungan yang dapat memberikan manfaat bagi tubuh.

Ada beragam nutrisi yang terkandung di dalam cabai yang bermanfaat untuk kesehatan.

Cabai ternyata mengandung protein, karbohidrat, gula, serat, lemak, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, zat besi, magnesium, kalium, air dan capsaicin. Namun, mengonsumsi cabai berlebih dapat menyebabkan gangguan pencernaan.

Mengutip dari laman WebMD, beragam manfaat cabai untuk kesehatan di antaranya yaitu:

1. Mengurangi rasa sakit

Tak hanya jeruk, cabai juga mengandung banyak vitamin C. Studi menunjukkan, meskipun Vitamin C tidak dapat sepenuhnya mencegah flu biasa, mengonsumsi lebih banyak Vitamin C saat sakit dapat mengurangi lamanya sakit.

2. Mencegah Penyakit Jantung

Faktanya, makanan pedas bisa membantu untuk mencegah penyakit jantung. Studi menunjukkan bahwa capsaicin dalam cabai dapat mengurangi peradangan dan mengurangi kemungkinan penyakit jantung.

3. Menurunkan berat badan

Studi menunjukkan bahwa capsaicin dalam cabai dapat mengurangi nafsu makan. Studi lain menunjukkan bahwa cabai dapat meningkatkan metabolisme dan membantu membakar kalori yang dimakan.

Meskipun makan cabai mungkin tidak menyebabkan perubahan signifikan pada berat badan, menggunakannya bersama dengan rencana penurunan berat badan yang disetujui dokter dapat membantu proses yang lebih cepat.

Namun, bagi sebagian orang, terutama penderita irritable bowel syndrome, cabai bisa menyebabkan diare dan nyeri dubur.

Untuk menghindari efek samping negatif dari cabai, batasi asupan cabai hingga setengah cangkir atau kurang, dan pilih cabai yang ringan daripada cabai yang pedas. Sehingga manfaat cabai langsung terasa.

WINDA OKTAVIA

Baca juga : Daftar 8 Cabai Dunia dengan Rasa Pedas Tingkat Dewa, Berani?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.