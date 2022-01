Scleroderma Sejenis Penyakit Autoimun, Siapa yang Rentan Terkena?

Nicola Whitehill mengalami systemic sclerosis (scleroderma) yang berarti kulit dan darahnya pembuluh mengeras sehingga gerakan tubuhnya terbatas seperti karakter Tin Man dalam Wizard of Oz. Untuk dapat bergerak, ia harus mandi minyak panas selama berjam-jam dan menggunakan pelembab. Oddee.com

TEMPO.CO, Jakarta - Scleroderma merupakan suatu penyakit autoimun yang ditandai dengan pengerasan dan penebalan kulit, serta gangguan pada organ dalam tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh kelainan sistem imunitas tubuh yang menyerang jaringan ikat serta organ dalam tubuh.

Skleroderma bisa ditandai dengan munculnya kulit yang tebal, keras, berwarna putih, serta tampak licin seperti lilin. Kondisi ini bisa muncul di tangan, kaki, atau wajah. Skleroderma yang menyerang kulit ini selain mengganggu penampilan juga bisa mengganggu pergerakan.

Meskipun penyebab pasti terjadinya kondisi ini belum diketahui, ada sejumlah faktor yang diduga dapat membuat seseorang lebih rentan untuk menderita scleroderma. Mengutip dari laman National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, faktor tersebut yaitu:

1. Sering terjadi pada wanita

Scleroderma lebih sering terjadi pada wanita daripada pria.

2. Usia

Penyakit ini biasanya muncul antara usia 30 dan 50 tahun dan lebih sering terjadi pada orang dewasa daripada anak-anak.

3. Ras

Scleroderma dapat mempengaruhi orang-orang dari semua ras dan kelompok etnis, tetapi penyakit ini dapat dengan mudah mempengaruhi orang Afrika-Amerika. Contohnya yaitu:

- Penyakit ini lebih sering terjadi pada orang Afrika-Amerika daripada orang Amerika Eropa.

- Afrika-Amerika dengan scleroderma mengembangkan penyakit lebih awal jika dibandingkan dengan kelompok lain.

- Afrika Amerika lebih mungkin untuk memiliki lebih banyak penebalan kulit dan penyakit paru-paru bila dibandingkan dengan kelompok lain.

WINDA OKTAVIA

Baca: Mengenal Scleroderma, Bob Saget Semasa Hidupnya Kampanyekan Penyakit ini

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.