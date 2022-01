Kebiasaan Minum yang Mempercepat Penuaan Otak

"Dampak yang terlihat dari luar adalah fungsi kognitif terganggu dan perilaku juga berubah," kata Direktur Medis Angiogenesis Foundation, William Li seperti dikutip dari Eat This Not That. "Alkohol adalah racun bagi otak dan organ tubuh lain, seperti hati dan jantung."

Yang tak kalah mengkhawatirkan adalah minum minuman beralkohol saat perut kosong. Musababnya, ketika perut kosong, maka sistem pencernaan akan menyerap makanan dan minuman dengan lebih cepat, mengolah, kemudian membawanya ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah.