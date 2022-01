6 Manfaat Kunyit Putih

TEMPO.CO, Jakarta -Kunyit putih merupakan salah satu jenis tumbuhan rimpang yang banyak dan mudah ditemukan di Indonesia. Tanaman dengan nama latin Cucurma Zedoaria memiliki banyak manfaat untuk tubuh.

Seperti namanya, kunyit putih punya daging berwarna putih tidak seperti jenis kunyit pada umumnya. Pada kunyit putih terdapat kandungan antioksidan flanoid seperti kalkon, katekon, flavonol, garam flavin, antosiadin, dihikalkon.

Berikut ini merupakan manfaat kunyit putih bagi kesehatan tubuh

Reduksi peradangan

Peradangan yang sering terjadi pada tubuh salah satunya di area sekitar tungkai dekat sendi. Dengan mengonsumsi kunyit putih dapat mereduksi rasa neri akit peradangan sendi. Berkurangnya rasa nyeri di peradangan sendi merupakan peran dari kandungan kurkumenol yang ada pada kunyit putih.

Jaga daya tahan tubuh

Jaga daya tahan tubuh selalu dapam kondisi fit dalam dilakukan dengan rutin mengonsumsi olahan kunyit putih. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kunyit putih banyak sekali kandungan antioksidan flanoidnya. Hal tersebutlah yang membuat mengapa kunyit putih sangat bermanfaat terhadap kedayatahanan tubuh.

Anti kanker

Salah satu senyawa kimia yang paling populer terkandung dalam tumbuhan kunyit adalah curcumin. Ternyata kandungan curcumin pada kunyit putih yang diekstraksi dapat dijadikan pencegahan terhadap kanker sehingga disebut sebagai anti kanker, dikutip dari publikasi ilmiah berjudul “ Effect of White Tumeric Rhizome Extract on Testis Histology of Male Wistar Rat”.

Pemulihan Kulit

Kulit yang terluka akibat jerawat sering kali pulih dengan waktu yang cukup lama bahkan sampai meninggalkan bekas, hal tersebut biasanya terjadi karena proses pemulihan kulit yang lambat. Dibantu dengan pengaplikasian kunyit putih diyakini saat membantu, terutama luka kulit yang terkontaminasi dengan aktivitas bakteri. Dikutip dari Jurnal Riset Teknologi Industri, menyebutkan bahwa terdapat kandungan antimikroba, seperti fenol.

Sebagai Larvasida

Peran pengusir serangga ini dikarenakan kandungan dari minyak atsiri pada kunyit putih. Kandungan minyak atsiri menjadi salah satu bau yang tidak disukai serangga.

Bantu Jaga HB Darah

Polusi udara berpengaruh besar terhadap kesehatan tubuh, seperti halnya asap knalpot. Paparan polusi asap knalpot rupanya mempengaruhi konsentrasi Hb darah yang berperan sebagai pembawa oksigen ke seleruh tubuh.

Dalam satu penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberian Ekstrak Kunyit Putih Terhadap Nilai Hb (Hemoglobin), PCY (Packed Cell Voluntee), Jumlah dan Differensial Leukosit Tikus yang Terpapar Asap Sepeda Motor” mengemukan bahwa pemberian ekstrak kunyit putih 50 dan 100 mg/kg memiliki kemampuan yang baik mcnjaga nilai PCV yang berikatan dengan nilai Hb erittrosit.

TIKA AYU

