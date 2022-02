4 Yang Harus Dilakukan Jika Mengalami Gejala Varian Omicron

TEMPO.CO, Jakarta -Kasus Covid-19 varian Omicron tengah marak di sejumlah wilayah di Indonesia. Banyak kasus di antaranya diketahui berasal dari transmisi lokal. Maka bisa disebut Omicron sangat berbahaya penularannya bagi kita semua

Seperti diungkap para ahli, varian Omicron dua kali lebih menular dibandingkan varian Delta, yang artinya potensi Omicron meluas cukup tinggi.

Berikut 4 yang harus dilakukan jika mengalami terpapar gejala Omicron yang di ambil dari pelbagai sumber:

1. Informasikan orang yang sempat kontak

Jika Anda dites positif Covid-19, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS alias CDC merekomendasikan untuk memberi tahu orang yang

pernah kontak erat selama periode 24 jam. Kontak erat diartikan sebagai orang yang berbincang selama 15 menit atau lebih dalam jarak enam kaki.

"Bahkan saya akan khawatir jika kontak selama 6,5 menit,” kata professor of medicine di divisi penyakit menular University of North Carolina di Chapel Hill, Amerika Serikat, David Wohl.

2. Isolasi Mandiri di rumah

Hal terpenting yang harus dilakukan jika positif omicron adalah melakukan isolasi di rumah. Pedoman baru dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (CDC) mengimbau agar mereka yang terpapar omicron untuk dikarantina selama lima hari.

Kemudian, setelah lima hari tidak ada gejala atau gejalanya membaik Anda dianjurkan tetap memakai masker selama lima hari ke depan ketika berinteraksi dengan orang rumah atau keluar rumah.

3. Konsultasi dengan dokter

Menurut CDC, kebanyakan orang yang tertular varian Omicron mengalami gejala ringan dan dapat pulih sendiri di rumah. Tetapi para ahli menyarankan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter tentang pengobatan potensial untuk meredakan gejala.

4. Lindungi orang lain

Jika Anda tinggal dengan orang lain, sebisa mungkin tetaplah di ruangan tertentu dan jauh dari orang lain dan hewan peliharaan. Jika memungkinkan, sebaiknya menggunakan kamar mandi terpisah.

“Jika ingin berkomunikasi dengan orang rumah atau hewan

peliharaan, pakailah masker. Jangan lupa buka pintu atau jendela untuk meningkatkan ventilasi,” demikian saran CDC seperti dilansir di situs Eat This Not That ihwal hidup sehat, termasuk pencegahan penularan varian Omicron.

LUAILIYATUL MAHMUDAH

